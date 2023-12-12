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業者籲開放移工！ 專家憂觀光旅宿業這「2點」 未來更徵不到人

遠見／ 文‧林信男
台灣觀光餐旅業缺工問題嚴峻，即使部分業者，陸續祭出加薪留才、攬才措施，但因為兩個關鍵因素，短期內缺工困境恐難緩解，甚至可能惡化成長期現象。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台灣觀光餐旅業缺工問題嚴峻，即使部分業者，陸續祭出加薪留才、攬才措施，但因為兩個關鍵因素，短期內缺工困境恐難緩解，甚至可能惡化成長期現象。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

台灣觀光餐旅業缺工問題嚴峻，即使部分業者，陸續祭出加薪留才、攬才措施，但因為兩個關鍵因素，短期內缺工困境恐難緩解，甚至可能惡化成長期現象。職場專家分析，餐旅業老闆未來想找人，只會愈來愈求不到？

台灣缺工問題嚴峻，晶華酒店集團董事長潘思亮近期表示，日本當初藉由引進移工，促成觀光業蓬勃發展，其經驗可供借鏡。值得注意的是，台灣觀光餐旅業缺工，恐非短期內能解決，無論是人才供給或待遇誘因，似乎都陷入困境。

晶華酒店集團董事長潘思亮近期表示，日本當初藉由引進移工，促成觀光業蓬勃發展，其經驗可供借鏡。遠見記者張智傑攝
晶華酒店集團董事長潘思亮近期表示，日本當初藉由引進移工，促成觀光業蓬勃發展，其經驗可供借鏡。遠見記者張智傑攝

台灣觀光餐旅業缺工有多嚴重？根據104人力銀行統計，今年10月，104全站工作機會數量，來到108萬個，不僅連續第8個月突破百萬，更創下歷史新高，較去年同期成長6％。

進一步觀察可發現，這108萬個職缺中，占比最高的，就是住宿餐飲服務業，工作機會共計超過21萬個，且11月仍維持相同水準，缺工程度不言而喻。造成這些產業「招嘸人」的原因，可從以下兩個面向探討。

因素一：相關科系生源直直落

從人才供給面來看，由統測（四技二專統一入學測驗）報名人數可得知，與2017年相比，2023學年度報考「餐旅群」的學生數，大減逾五成，從2萬2600餘人，下滑到一萬出頭，減幅明顯高於其他類群。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥認為，上述數據，某種程度上說明了，台灣觀光餐旅業的缺工問題，為何如此嚴重，「報名人數少那麼多，這和學校系所調整息息相關。」

另一方面，報考統測的學生總數，從2015年的13.6萬人，一路減少至今年度的7.3萬人，且其中有一大部分，是「轉軌」報考學測。葛自祥形容，「變心了！本來要考統測的，去考學測，被一般大學拉走了。」

整體而言，在人才供給端，不但報考「餐旅群」的學生數大幅下滑，連報考統測的學生總量，也持續減少，光是人才培育，就面臨生源不足窘境。

因素二：平均薪資水平屬「後段班」

產業的留才、攬才誘因，和待遇脫不了關係。

據主計總處統計，2022年，台灣本國籍勞工全年薪資中位數，是55.2萬元；但，「住宿及餐飲業」全年薪資中位數，僅38.1萬元，即使年成長逾3％，在19類產業中，仍落在後段班。

此外，104人力銀行「2023企業年終大調查」資料顯示，今年度各產業年終獎金，金融業以預期平均發放1.83個月，高居榜首；而住宿與餐飲業，則以0.59個月，敬陪末座。

今年景氣欲振乏力，明年政經局勢依然詭譎多變，讓企業對調薪一事，抱持審慎態度。雖然預計2024年會調薪的企業中，住宿餐飲業占比居冠（58％），但整體企業預期調薪幅度，仍顯保守。

104人資學院總經理花梓馨引述調查資料指出，企業預期明年調薪幅度為3.2％，增幅為近10年來倒數第三，且低於去年。

由此可知，即使包括鼎泰豐、王品等知名餐飲品牌，以及部分飯店業者，陸續祭出加薪攬才措施，但就住宿餐飲業「平均待遇」而言，對求職者的吸引力，仍十分有限。

勞動人口續減，缺工恐成常態

花梓馨分析，台灣人口已連續三年負成長，2022全年新生兒人數僅13.8萬人，創史上新低，估計勞動力只會愈來愈少，加上新世代工作價值觀改變，缺工恐成常態。正如潘思亮所言，面臨缺工問題的，不只觀光業，而是「各行各業」。

葛自祥亦示警，科技產業也有缺工疑慮，其中一個關鍵因素在於，STEM（科學、科技、工程及數學）領域的學生正在減少。

葛自祥解釋，STEM領域學生的培養，需要許多機器、設備，投資金額相當高，導致私立高中職，未必願意投入；然而，產業界最缺乏的，是能夠實作、幫公司解決問題的人才，這正是技職教育必須培養的，因此，應讓學生適性發展，「會游泳的孩子，就讓他去游泳池，你讓他去爬樹，那就糟糕了。」

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（本文出自2023.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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