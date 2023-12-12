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試水溫成功！雄獅回歸、劉媽媽東區店面租出去了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
忠孝復興站三角窗黃金店面。圖／全球居不動產情報室提供
忠孝復興站三角窗黃金店面。圖／全球居不動產情報室提供

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，2019年曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但雄獅退出後，該店大多租給特賣會，月租傳出不到20萬元。近期該店空置上網招租，租金開價60萬元，業者多認為試水溫意味濃，不易找到租客。

不過，僅刊登數周時間，近日該店面貼上一紙公告，雄獅表示將在此設立忠孝分公司，顯示雄獅旅行社將回歸。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，雖傳出租金價碼有所下修，並非開價的60萬元，但雄獅回歸極具指標性意義，顯示在新光三越進駐，大巨蛋開幕後，東區商圈再受注目。

他表示，以原本開價的60萬元、單坪1.5萬元來說，以其三角窗廣告效益與東區核心地帶來說，其實也是合理，傳出還有折扣空間，也難怪雄獅選擇回歸。

陳炳辰表示，當然，這也隱約透露出持有者不願再斷斷續續租賃給特賣會，亦可能是過去老客戶的友情價，總之可看出東區房東心態一定程度軟化，見到優質的承租方願讓步，但後續揭露要是租約期長，應會逐年調整租金，亦可帶給房東穩定收益，可謂雙贏。

陳炳辰分析，忠孝復興站一帶為東區正核心，先前單坪租金動輒2萬元以上，只是現在店面市場效益不彰，零售業承租方面臨生意遭電商大舉瓜分，能承受的店租成本與房東期待有段差距，若坪數太大，總租金高，依舊是燙手山芋。

倘若持有者空置承受壓力不足，就得調整價格空間，除了劉媽媽店面，目前周邊店面，也都有租金打折情勢，東區店面市場仍顯乍暖還寒，未來仍須觀察。

房市示意圖。全球居不動產情報室提供
房市示意圖。全球居不動產情報室提供

租金 雄獅 旅行社 東區

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