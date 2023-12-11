最早施放跨年煙火 享沐時光莊園渡假酒店邀旅客嗨起來

不想人擠人，又想要有跨年的氣氛！享沐時光莊園渡假酒店感謝一路走來陪伴的旅人，宣布推出跨年系列活動，包括逛市集、吃美食、聽音樂、看表演與欣賞跨年煙火，和大家一起度過2023年尾聲、迎接2024年的到來。

2021年底開幕的享沐時光，不在著名的溫泉風景區，而是落腳在以鄉村風光、鴨間稻好米產地著稱的苑裡火炎山。酒店面對著大安溪沖積扇平原，遼闊的金黃稻海，恬靜的鄉間小道，遠方不時還有高鐵列車快速通過。

享沐時光標榜走日本箱根與印尼峇厘島設計風格，現址過去曾是火炎山遊樂園區，中油探勘處在此挖到地下2,000公尺時，發現有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉自然湧泉，引起市場高度矚目。

尤其，享沐時光周邊有三義木雕老街、月眉麗寶Outlet Mall、華陶窯、金良興觀光磚廠、藺草文化館、苑裡老街、濱海公園等，除了國旅親子團之外，也吸引許多知名企業來此舉辦會議或獎勵旅遊。

享沐時光今年跨年系列活動，將於12月31日下午3點至晚上10點，在園區的戶外千坪草坪登場，並邀請苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊，共有20攤文創市集與12攤新潮流餐車。

文創市集攤位將提供職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等供賓客挑選。而每台餐車除了精心製作的異國料理、台灣小吃等佳餚外，還有各種甜品供選擇。

另外，此次活動還邀請立聲音樂工作室樂團表演、魔術氣球表演與雜技表演，就是要讓大、小朋友都能享受此次跨年系列活動，所帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。

最重要的是在晚間10點，將準時施放高空音樂煙火秀，時間長達180秒，活動邀請到思瑪特煙火藝術展演團隊來安排，精心挑選的音樂搭配花火，展現出不一樣的煙火秀。

享沐時光經理郭仲紋表示，享沐時光應該是全台最早施放跨年煙火的地區之一，酒店自從去年舉辦過跨年煙火秀後，許多旅客繼續敲碗，期待每年都有機會可以來參加跨年活動，因此今年決擴大舉辦跨年系列活動。

郭仲紋強調，享沐時光的出發點，是基於一個社會責任的概念，地方活絡的同時，也讓附近地區居民們可以選擇來一日遊，不必人擠人，也不必塞車就可以擁有跨年的氣氛，並且可以享受沐浴時光。 享沐時光跨年活動將邀請勝興365-青年創業基地團隊文創市集與潮流餐車參與。享沐時光提供

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