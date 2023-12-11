新天地餐飲集團推《匠極緻鍋物》跨足高檔日式鍋物市場

新天地餐飲集團（8940）積極拓展連鎖餐飲品牌，繼《樂葵法式鐵板燒》之後，12月再進軍中高價火鍋市場，全新品牌《匠極緻鍋物》首店座落台中市政府商圈，並訂12月15日開幕營運，預估單店一年營業額5,000萬元，預計明年底前插旗台北、高雄兩地，4年內全台目標開出8家分店。

《匠極緻鍋物》以日式高檔海陸鍋物為核心，融入日式懷石料理菜序概念，個人套餐一次品嚐活體龍蝦四食與日本和牛，龍蝦四食包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦膏食事雜炊，另外加上日本和牛，絕對讓海陸饕客意猶未盡。

《匠極緻鍋物》重視顧客隱私與雅緻的用餐體驗，以日式禪風木格柵打造包廂式4人用餐空間，及適合接待商務客戶6至10人包廂，共68席座位，每間配有專屬伺食師提供專業的桌邊服務，將招牌活體龍蝦去殼後依部位特性，烹飪成四道招牌料理。

台中文心市政店於12月15日正式開幕，採單人套餐共鍋方式，菜單主打活體龍蝦四食與日本和牛海陸單人套餐1,780元起，首店開幕限時活動，即日起加入Line@會員領取價值880元的「雙人土瓶蒸海鮮盤乙份」超值加購298元，包含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，雙人同行出示兌換限量300份兌換至2024年1月31日止。

新天地表示，一般高檔日式鍋物講究活體食材與及旨味高湯，以及透過服務人員桌邊涮煮對時間的掌握。

《匠極緻鍋物》除了保留日式鍋物食之原味的精神，藉由伺食師以匠人手藝，熟捻地將活體龍蝦各部位拆解並以最佳方式烹煮，將龍蝦的身、螯、關節、膏，結合日式懷石菜序概念四食呈現，包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦膏食事雜炊，讓品嚐高檔日式鍋物增添豐富多元的味覺饗宴。

第一食嚐其鮮「北海道生食干貝龍蝦御碗」，以鮮嫩多汁的北海道生食級干貝與彈牙龍蝦身做結合，搭配柴魚旨味高湯與鹽昆布提鮮，風味淡雅輕喚味蕾。

第二食聽其脆「龍蝦明太子天婦羅」，以日式揚物技法鎖住龍蝦螯鮮滋，酥脆麵衣與炙燒明太子洋芋讓口感與聽覺交織出幸福樂章。第三食聞其香「龍蝦松露八寸盛合」，以時令山珍海味食材盛為一盤，運用龍蝦關節肉、花枝漿與松露醬手工包成精巧扁食。

第四食品其濃「龍蝦膏食事雜炊」，越光米充分吸收全鍋海鮮精華，濃郁的龍蝦膏增添濃順綿密口感，是整場日式鍋物饗宴最暖心結尾。 新天地全新品牌《匠極緻鍋物》首店進駐台中市政府商圈，鎖定七期高端客層。記者宋健生/攝影 食聞其香「龍蝦松露八寸盛合」，以時令山珍海味食材盛為一盤。記者宋健生/攝影 《匠極緻鍋物》菜單主打活體龍蝦四食與日本和牛海陸套餐。記者宋健生/攝影

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