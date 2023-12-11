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亞洲首家美式爆米花樂園 力拚永續發展不斷突破

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
卡滋也注重各種節慶，今年聖誕特別推出了聖誕歡樂派對箱及史努比戳戳樂倒數禮盒。新北經發局提供
卡滋也注重各種節慶，今年聖誕特別推出了聖誕歡樂派對箱及史努比戳戳樂倒數禮盒。新北經發局提供

爆米花還可以這樣。新北市政府積極協助企業轉型，至今已協助超過20家工廠轉型、升級，提升品牌價值。卡滋爆米花從團購起家走出電影院打開知名度，至今研發超過200多種口味，累計銷售千萬桶以上的爆米花，賣遍全球40個國家。走過近20年的光陰，卡滋仍不停前進，近年響應新北市府推動ESG及淨零減碳概念，除了使用綠色環保的設備及努力研發低汙染的「零碳爆米花」，今年更積極申請銀級服務業環保標章並陸續取得相關認證。

新北經發局長何怡明表示，卡滋爆米花自創品牌受到肯定後，為了提升企業品牌形象與價值，於新北八里擴大投資近5億購置土地廠房及設備，並投入3,000萬元轉型為觀光工廠，成立亞洲首家以爆米花為主題的觀光工廠，增加八里在地就業機會及產學合作計畫，帶動地方產業觀光。今(2023)年更是榮獲經濟部觀光工廠教育導覽精選及新北職探中心的職探場域認證。

卡滋爆米花總經理蔡興昌表示，成立觀光工廠樂園的初衷，希望透過深度導覽，讓卡滋爆米花不只是上班族辦公室的熱門團購零嘴，更能深入各年齡層，當初在硬體的設計與員工們討論期望廠區能打造彷彿美國小鎮的建築風格的樂園，整體空間繽紛絢麗，天上還飄著爆米花浮雲，夢幻如台版巧克力夢工廠。場內處處皆是驚喜及巧思，更有特色「AI爆米花製程小火車」讓民眾一窺爆米花生產過程以及全球唯一的「霓虹飛天爆米花」，讓遊客體驗動手爆米花的樂趣。

蔡興昌補充，卡滋爆米花一直以來持續致力於創新並向國際拓展；在研發爆米花口味方面，投入大量精力，定期調查消費者口味外，還建立專門的實驗室專注研發和確保食品安全；同時根據不同國家客戶對食品法規和文化的需求進行調整。此外，亦重視與社區的聯繫，積極參與當地社會活動，推動文化、教育和公益事業；更持續開發環境友善的產品，期望減少汙染和能源消耗並資源再利用。卡滋也注重各種節慶，今年聖誕特別推出了聖誕歡樂派對箱及史努比戳戳樂倒數禮盒，15格驚喜小格，裡面除了有好吃人氣爆米花，更有可能獲得百元紅包或是史努比限量神秘小物，快來一起歡樂分享給親朋好友。

經發局表示，新北市對於工廠轉型成觀光工廠及產業文化館成果豐碩，工廠營業額至少提升兩成以上，除保存產業價值及提升知名度外，亦致力推廣未來永續經營，今年觀光工廠20週年，推出新北觀光工廠2.0 LOGO，象徵永續傳承、多元職探、活化轉型為主軸，攜手業者打造共榮願景，一同邁向嶄新的里程碑。此外，新北市近年來多間觀光工廠也深耕於職人精神，致力提供民眾一場具深度的觀光體驗，從場館的外觀設計、室內空間展示與陳列，到各種產品故事的闡述及企業獨有的文化特色等，都讓來訪的遊客感受到每一家觀光工廠的匠心獨具。

經發局補充，新北市輔導出許多全國唯一的特色觀光工廠，提升品牌形象及商機，並促進新北產業觀光。未來也將繼續輔導並同時發掘這些亮點企業不為人知的小故事，讓更多人瞭解，成功企業家在經營硬實力下，勇敢逐夢的過程。

卡滋爆米花觀光工廠成立之初與員工們討論，期望廠區能以美國小鎮的建築風格，營造出宛如台版巧克力夢工廠的夢幻樂園。新北經發局提供
卡滋爆米花觀光工廠成立之初與員工們討論，期望廠區能以美國小鎮的建築風格，營造出宛如台版巧克力夢工廠的夢幻樂園。新北經發局提供

觀光工廠

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