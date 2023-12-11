貨櫃海運價 下月漲定了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球包括長榮海運在內的六大航商緊急宣布，將在明年元月調漲遠東到北美東西線的運價，漲幅上看三成。圖為高雄港。圖／聯合報系資料照片
全球包括長榮海運在內的六大航商緊急宣布，將在明年元月調漲遠東到北美東西線的運價，漲幅上看三成。圖為高雄港。圖／聯合報系資料照片

全球兩大運河包括巴拿馬、蘇伊士均陷通行危機，加上歐美耶誕庫存不足，而掀起的貨櫃補貨潮，導致運力需求急升，全球包括長榮海運在內的六大航商緊急宣布，將在明年元月調漲遠東到北美東西線的運價，漲幅上看三成。

2024年元月開始，全球排名前十大的航商中有六家漲運價，一家漲綜合費率附加費（GRI），其中，美東線的調幅相當大，每40呎櫃有人調360美元，有人則是一口氣漲760美元。業內估，短線漲勢可能持續到農曆年後。

圖／經濟日報提供
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另外，陽明則要加收GRI，換言之，十大航商有七家明年喊漲。這七家航商包括長榮、陽明外，還有地中海、達飛、赫伯羅德、ONE、中遠等，其餘三家是否跟進備受矚目。

貨攬業者等相關族群均看好元月華人農曆年前，歐美補庫存的拉貨潮，將讓遠東迎來一波出貨潮的小旺季，其中，台驊投控近期大舉買入長榮股票，應可視為指標。另外，巴拿馬運河水位降，不管是船舶通過運河，還是採行遶道好望角或是蘇伊士運河的方式，投入的船舶必須增加外，航行成本也會跟著飆高，所以航商少見在貨量還不足的情況下，大動作宣布元月要調漲運價。

國內的物流業者表示，全球前十大航商已經有七家宣布調漲運價，調漲訴求及價格也都不同，隨著主流航商都喊漲，代表市場結構正在改變當中，元月運價順利調漲的機率相當高。

據物流業者統計，目前美東的情況調漲的幅度相對大，美西則較為和緩，其中，中遠海運（COSCO）預計美西每40呎櫃漲330美元，調漲後每40呎櫃價格約2,000美元；40呎櫃上漲760美元，調漲後價格來到3,500美元；亞洲區的ONE美西線的調幅較小，每40呎櫃漲60美元。

全球最重要的兩大黃金水道巴拿馬、蘇伊士運河，近日均陷入危機，陽明海運日前法說就表示，巴拿馬運河乾旱的影響比預期中嚴重，陽明美東航線已開始繞行好望角或是蘇伊士運河，除非確定取得通閘權才會航行巴拿馬運河。

巴拿馬運河 2024 陽明海運

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