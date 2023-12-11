貨櫃海運價 下月漲定了
全球兩大運河包括巴拿馬、蘇伊士均陷通行危機，加上歐美耶誕庫存不足，而掀起的貨櫃補貨潮，導致運力需求急升，全球包括長榮海運在內的六大航商緊急宣布，將在明年元月調漲遠東到北美東西線的運價，漲幅上看三成。
2024年元月開始，全球排名前十大的航商中有六家漲運價，一家漲綜合費率附加費（GRI），其中，美東線的調幅相當大，每40呎櫃有人調360美元，有人則是一口氣漲760美元。業內估，短線漲勢可能持續到農曆年後。
另外，陽明則要加收GRI，換言之，十大航商有七家明年喊漲。這七家航商包括長榮、陽明外，還有地中海、達飛、赫伯羅德、ONE、中遠等，其餘三家是否跟進備受矚目。
貨攬業者等相關族群均看好元月華人農曆年前，歐美補庫存的拉貨潮，將讓遠東迎來一波出貨潮的小旺季，其中，台驊投控近期大舉買入長榮股票，應可視為指標。另外，巴拿馬運河水位降，不管是船舶通過運河，還是採行遶道好望角或是蘇伊士運河的方式，投入的船舶必須增加外，航行成本也會跟著飆高，所以航商少見在貨量還不足的情況下，大動作宣布元月要調漲運價。
國內的物流業者表示，全球前十大航商已經有七家宣布調漲運價，調漲訴求及價格也都不同，隨著主流航商都喊漲，代表市場結構正在改變當中，元月運價順利調漲的機率相當高。
據物流業者統計，目前美東的情況調漲的幅度相對大，美西則較為和緩，其中，中遠海運（COSCO）預計美西每40呎櫃漲330美元，調漲後每40呎櫃價格約2,000美元；40呎櫃上漲760美元，調漲後價格來到3,500美元；亞洲區的ONE美西線的調幅較小，每40呎櫃漲60美元。
全球最重要的兩大黃金水道巴拿馬、蘇伊士運河，近日均陷入危機，陽明海運日前法說就表示，巴拿馬運河乾旱的影響比預期中嚴重，陽明美東航線已開始繞行好望角或是蘇伊士運河，除非確定取得通閘權才會航行巴拿馬運河。
▪ 比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」
▪ 社區管理費「疫後暴漲45%」 他每月要繳5千元怨：太誇張
▪ 房價漲定了？ 建商曝原因：要有心理準備
▪ 父送兒1200萬宅 這招「神操作」免贈與稅、房地合一稅
▪ 他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言