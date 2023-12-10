快訊

頂樓斗笠大虎頭蜂巢剛摘除竟又來築巢 屋主被螫險送命

2024台中十大伴手禮揭曉 市長盧秀燕：年節送禮首選！

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
歐客佬咖啡連續5年得獎，今年是連續第三年獲得金口碑獎。記者宋健生/攝影
歐客佬咖啡連續5年得獎，今年是連續第三年獲得金口碑獎。記者宋健生/攝影

「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單今(10)日揭曉，由市長盧秀燕親自頒獎表揚，總計頒發37個獎項，包含十大伴手禮首獎、金口碑獎、評審團大獎及特賞好禮獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，許多店家首度參賽就喜獲大獎。

盧秀燕稱讚，今年得獎上台受獎的老闆都是年輕創業家，顯示台中伴手禮產業充滿創意與活力，年年創新、類別多元，她希望得獎店家未來以十大伴手禮的頭銜與最棒的商品，繼續為台中拚經濟。

工策會說明，本屆首獎食品組8家分別為亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、阿鏡師手路菜、小烏龜烘培、成真咖啡，以及非食品文創類2家sNug給足呵護、山原色手工皂。

金口碑獎組競爭激烈，由19家歷屆首獎店家競逐5個獎額，分別為歐客佬精品咖啡、實心蛋捲、蒙恩聽障烘焙坊、星野製菓、裕珍馨。

特賞好禮獎分別為陳允寶泉、青鳥旅行、旅禾泡芙之家、仙園海鮮會館、東園食品、華剛茶業、陳石城、馨苑小料理、川咖啡、檸檬森林、好樂農莊、臺中市梧棲區農會。

評審團大獎則為青鳥旅行、Alan&Ann手作極品奶酪、咕嚕手作室、好頌流心巴斯克專門工作室、旅人票亭、法米法式甜點咖啡、膳馨民間創作料理、溫十八、愛之光Flair、木筆家。

盧秀燕大讚，十大伴手禮舉辦至今15屆，「只要獲獎就是業績開紅盤的保證！」恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的本屆選拔中，從247家業者中脫穎而出，這次得獎商品每項都富新意，讓大家看到台中商家的無限潛力。

本屆頒發37個獎項，產品類別包羅萬象，最特別的是得獎店家蒙恩聽障烘焙坊、愛之光Flair及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，顯示他們不但可以靠自己的力量謀生，更獲得民眾的喜愛，民眾可放心採購兼具美味、實用與食品安全的伴手禮。

盧秀燕表示，市府每年舉辦十大伴手禮選拔，不僅透過最美味、獨具特色的伴手禮宣揚台中新創與傳統融合的送禮文化，更不斷推陳出新的伴手禮，吸引全台民眾到台中朝聖觀光。

搭配當前正如火如荼舉辦的第五屆台中購物節，目前登錄金額達210.7億元，下週加碼抽百萬現金，相信有更多人願意到台中來消費，發揮良好行銷成效，市府會和業者們站在一起，共同拚經濟，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為全面照顧各種類別的伴手禮產業，工策會這次特別增設特賞好禮獎，讓飲品類、鹹食類、甜品類及農特產品類業者都有獲獎機會；此外，入圍百大「好禮標章」的商品也是品質保證，在場的大家都是台中市十大伴手禮的優質產品與廠商。

黃于珊說，佳節將至，不用煩惱帶什麼伴手禮到親朋好友家團聚慶祝，只要參考「台中市十大伴手禮」名單，保證送禮的人大受好評，收禮的人喜上眉梢。

工策會表示，本屆十大伴手禮獲獎店家，歡迎至台中市十大伴手禮臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/taichungtop10gifts)查詢。

「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單揭曉，獲獎廠商大合照。記者宋健生/攝影
「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單揭曉，獲獎廠商大合照。記者宋健生/攝影
食品組首獎分別為亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾等。記者宋健生/攝影
食品組首獎分別為亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾等。記者宋健生/攝影
台中十大伴手禮舉辦至今15屆，只要獲獎就是業績開紅盤的保證！記者宋健生/攝影
台中十大伴手禮舉辦至今15屆，只要獲獎就是業績開紅盤的保證！記者宋健生/攝影

伴手禮 咖啡 盧秀燕

延伸閱讀

影／賴清德屢喊中捷到南投 盧秀燕怒了：公開開芭樂票

侯康台中競總發言人穿母校制服掀討論 盧秀燕：年輕輔選不用歪樓

台中校園液蛋禁用令下周一解封 盧秀燕：有把關條件

海線建設慢議員嗆先刮自己鬍子 盧秀燕：為公安延期

相關新聞

力晶創辦人黃崇仁再出手 砸1.3億「壓線」買北市豪宅

力晶集團創辦人黃崇仁繼「文華苑」、「華固名鑄」、「台北時代廣場」後，不動產布局再下一城，此次不買東區豪宅，改買西區，位於...

竹北中古屋流通天數變長 專家：屋主讓利自住買家可進場

平均地權條例今年7月修法上路後，下半年房市重頭戲928檔期三年來首見全台推案量衰退，其中新竹縣竹北市中古屋流通天數也變長...

儒鴻11月營收符合預期 法人估2024獲利可望回升

儒鴻公布11月營收年增8.3%、月增3.6%，法人機構表示，業績表現符合預期。分析師指出，儒鴻受惠於開始出貨2024年新...

比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」

雖然今年前10月全國買賣移轉件數僅24.5萬件，全年估約30萬件，創五年新低量，但內政部資料，截至今年10月底，全台不動...

超商新型態販售 滿足民眾需求

台灣外食商機龐大，每家超商早期自助式熱食，以茶葉蛋、包子、關東煮為主，讓不到一坪熱食自助餐區創造高坪效，如今更在商品力求...

超商熱戰 搶百億冒煙商機

超商冬季以往營運骨幹為關東煮，為熱食自助區的億元小金雞之一，不過關東煮近期「開始變形」，超商四雄今年各自出招，搶近百億熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。