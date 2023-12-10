2024台中十大伴手禮揭曉 市長盧秀燕：年節送禮首選！

「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單今(10)日揭曉，由市長盧秀燕親自頒獎表揚，總計頒發37個獎項，包含十大伴手禮首獎、金口碑獎、評審團大獎及特賞好禮獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，許多店家首度參賽就喜獲大獎。

盧秀燕稱讚，今年得獎上台受獎的老闆都是年輕創業家，顯示台中伴手禮產業充滿創意與活力，年年創新、類別多元，她希望得獎店家未來以十大伴手禮的頭銜與最棒的商品，繼續為台中拚經濟。

工策會說明，本屆首獎食品組8家分別為亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、阿鏡師手路菜、小烏龜烘培、成真咖啡，以及非食品文創類2家sNug給足呵護、山原色手工皂。

金口碑獎組競爭激烈，由19家歷屆首獎店家競逐5個獎額，分別為歐客佬精品咖啡、實心蛋捲、蒙恩聽障烘焙坊、星野製菓、裕珍馨。

特賞好禮獎分別為陳允寶泉、青鳥旅行、旅禾泡芙之家、仙園海鮮會館、東園食品、華剛茶業、陳石城、馨苑小料理、川咖啡、檸檬森林、好樂農莊、臺中市梧棲區農會。

評審團大獎則為青鳥旅行、Alan&Ann手作極品奶酪、咕嚕手作室、好頌流心巴斯克專門工作室、旅人票亭、法米法式甜點咖啡、膳馨民間創作料理、溫十八、愛之光Flair、木筆家。

盧秀燕大讚，十大伴手禮舉辦至今15屆，「只要獲獎就是業績開紅盤的保證！」恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的本屆選拔中，從247家業者中脫穎而出，這次得獎商品每項都富新意，讓大家看到台中商家的無限潛力。

本屆頒發37個獎項，產品類別包羅萬象，最特別的是得獎店家蒙恩聽障烘焙坊、愛之光Flair及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，顯示他們不但可以靠自己的力量謀生，更獲得民眾的喜愛，民眾可放心採購兼具美味、實用與食品安全的伴手禮。

盧秀燕表示，市府每年舉辦十大伴手禮選拔，不僅透過最美味、獨具特色的伴手禮宣揚台中新創與傳統融合的送禮文化，更不斷推陳出新的伴手禮，吸引全台民眾到台中朝聖觀光。

搭配當前正如火如荼舉辦的第五屆台中購物節，目前登錄金額達210.7億元，下週加碼抽百萬現金，相信有更多人願意到台中來消費，發揮良好行銷成效，市府會和業者們站在一起，共同拚經濟，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為全面照顧各種類別的伴手禮產業，工策會這次特別增設特賞好禮獎，讓飲品類、鹹食類、甜品類及農特產品類業者都有獲獎機會；此外，入圍百大「好禮標章」的商品也是品質保證，在場的大家都是台中市十大伴手禮的優質產品與廠商。

黃于珊說，佳節將至，不用煩惱帶什麼伴手禮到親朋好友家團聚慶祝，只要參考「台中市十大伴手禮」名單，保證送禮的人大受好評，收禮的人喜上眉梢。

工策會表示，本屆十大伴手禮獲獎店家，歡迎至台中市十大伴手禮臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/taichungtop10gifts)查詢。 「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單揭曉，獲獎廠商大合照。記者宋健生/攝影 食品組首獎分別為亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾等。記者宋健生/攝影 台中十大伴手禮舉辦至今15屆，只要獲獎就是業績開紅盤的保證！記者宋健生/攝影

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