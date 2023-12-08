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亞太不動產投資前景 台北排名19、下降兩名

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）共同發布《2024年亞太地區房地產趨勢調查報告》指出，主要城市不動產投資前景排行榜中，台北市位居第19名，較去年下降兩名，國際不動產投資者對台灣市場參與度相對較低，投資主力仍為本土法人及個人。

根據普華國際不動產統計，全台今年1至11月土地及商用不動產投資總額約新台幣2,410億元，其中工業地產最為亮眼，廠房、廠辦及工業土地交易合計突破850億，其中普華國際不動產於今年成功協助業主出售桃園觀音萬坪工業土地。

調查報告顯示，儘管全球經濟前景黯淡，但投資人對亞太地區整體信心仍然樂觀，相較於西方國家，投資人普遍將亞太地區視為安全的避風港，不動產投資前景排行前五名的國家包含日本、澳洲及新加坡，依序為東京、雪梨、大阪、新加坡、墨爾本。

普華國際不動產公司董事長劉博文表示，在亞太不動產投資環境的轉型階段，投資人正處於關鍵的十字路口，實踐永續ESG策略調整對房地產投資組合的抗跌保值至關重要；多元化的社會經濟趨勢推動投資模式的發展轉向對住宿機構、物流及資料中心的需求。

此次亞太主要城市不動產投資前景排行榜中，台北市位居第19名，顯示國際不動產投資者對台灣市場的參與度相對較低，投資主力仍為本土法人及個人，其中以工業地產表現最亮眼。

近五年全台主要工業區土地單價漲幅逾兩成以上，部分編定工業區漲幅更達四至五成。普華國際不動產公司總經理田揚名觀察近期產業趨勢，廠辦市場以北部最熱絡，熱區包含新北汐止及土城；廠房市場中部地區以台中與彰化詢問度最高，且年底接近傳統旺季，看好中部地區興辦工業人未來持續擴充廠房的可能性，台中工業區及彰濱工業區未來發展可期。

另外，台北市商辦市場未來五年預計新增40萬坪供給，且新商辦規畫更加著重永續及綠建築，將擴大新舊商辦軟硬體條件差距，預期未來租金將朝向M型化發展。

普華國際不動產公司董事長劉博文表示，回顧2023年商用不動產市場中的重要買方壽險業者，因所屬金融集團的防疫保單虧損及升息影響，投資力度不如去年，近期又因總統大選接近且市場預期將進入降息循環，許多投資人仍處觀望期，但通膨持續上升，商用不動產收租相對保值、抗通膨的特性仍會吸引投資人布局，主力產業如電子、半導體及物流業的剛性需求也將持續支撐買盤。

此次調查受訪對象包括149位不動產專業人士，以及54位機構投資人、開發商、房地產公司代表和貸款經紀人。

2024

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