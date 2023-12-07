厚植離島社福建設 琉球社會福利綜合館動土

為因應社會福利需求的多樣化，並落實縣內區域社會福利均衡發展，屏東縣政府今（7）日舉辦「屏東離島之琉球社會福利綜合館新建工程」動土儀式，縣長周春米說，總造價1億6,380萬元，工程預計114年完工，盼未來完工後能成為重要的社福新地標，建構完善在地社福資源，滿足民眾所需。

縣長周春米表示，琉球鄉是屏東縣唯一離島鄉鎮，人口數目前為1萬2,263人，「琉球社會福利綜合館」新建預定地就位在琉球共融公園旁，未來新建館室完工後，除了可提供琉球鄉從幼童到長輩及身心障礙者友善服務環境及空間，讓民眾免去舟車勞頓之苦，就近提供即時性的資訊或福利服務、資源介入等協助。未來除了定期辦理促進親子及家庭活動方案，更希望透過琉球社福館提供琉球家庭支持的公共空間，協助區域內弱勢家庭關懷與輔導服務，建構社區支持系統。

縣長周春米縣長指出，社福館建置好事多磨，從2014年爭取土地到現在終於動土，小琉球是相對其它縣轄內唯一「一鄉一社福館」，規劃打造「全人關懷、友善環境」園區，包括共融公園、護理之家、社區活動中心、公托幼兒園，就近服務琉球地區民眾，並提供活絡轄區內服務資源，辦理區域內網絡平台會議，培力扶植在地資源網絡，未來琉球社福館融入在地特色，非常有信心在竣工後成為琉球新地標、網美打卡新景點。

社會處表示，「琉球社會福利綜合館」基地面積為6,737.74平方公尺（約2,038坪），總樓地板面積達1,586.03平方公尺（約479坪）的3層樓建築物，內部空間將規劃全齡休閒體健空間、0~6歲托育資源中心、托嬰中心、長照教學多功能教室、日間照顧中心、社會福利服務中心辦公室等多元化及多樣化的服務。

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