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食安專業不遙遠！屏東檢驗中心訓練小小檢驗員 孩子親自體驗寓教於樂

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

屏東縣政府積極致力於提升民眾對食品檢驗及異味污染稽查的認知，檢驗中心在去年成功舉辦社區聞臭體驗課程後，今年特別訓練8名種子師資，走入社區辦理多場相關課程，提升民眾檢驗知能，而其中與衛生局合作推出之親子教育「職人體驗-我是小小檢驗員」活動，受到各界熱烈回響。

檢驗中心表示，職人體驗課程活動包含「小小氣味鑑定師-我是吼鼻獅」及「食品添加物知多少-小小化學家」等主題，中心為小小檢驗員們準備專業實驗衣及防護用具，展示聞臭師檢驗時異味污染物檢驗器具、簡易檢測試劑等，讓孩子們親自體驗檢驗過程，寓教於樂反應熱烈。另外，檢驗中心結合衛生局營養師，將簡易檢測試劑教學融入「熟齡好食力」及「社區營養推廣中心」相關食品安全課程，將檢驗帶入廚房，實現食品安全生活化。

檢驗中心主任張菊香表示，屏東縣檢驗中心是全國唯一結合環境、食品衛生、醫學及濫用藥物檢驗的公務機關，除了執行檢驗工作外，透過實際體驗和活動，拉近與民眾的距離，讓兒童、少年及家長更深入了解檢驗方法及分析方式，以有效提升民眾對食品安全的了解及重視。

食品安全 親子教育 屏東

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