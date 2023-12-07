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年底點數不清零！ HAPPY GO 推五大兌點攻略

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
到期點數不浪費，HAPPY GO推五大兌點攻略放大點數價值。圖/業者提供
到期點數不浪費，HAPPY GO推五大兌點攻略放大點數價值。圖/業者提供

HAPPY GO在全台有1,100萬名的卡友，即將邁入2023年尾聲，不少消費者點數即將到期。為鼓勵卡友善用點數發揮價值，HAPPY GO本月推出五大人氣兌點活動，包含週二會員日點數轉轉樂1點兌5或10點、威秀影城年終點數舊換新最高得千點、HAPPY GO樂券年終饗樂宴、星巴克星享事成樂迎星抽千點及馬克杯和超商最好兌五大優惠。

同時，HAPPY GO加碼祭出「點數巨樂部」會員獨享好禮，只要用10或20點不等的點數就有機會享有聖誕、跨年五星級饗宴。此外，也歡迎卡友將消費之餘的手中零碎點數捐出來，為弱勢孩童歲末送暖，有機會抽中限量愛心福袋。

為鼓勵卡友在歲末之際將點數發揮最大價值，HAPPY GO App推出深受卡友喜愛的「週二會員日 點數轉轉樂」活動，12月每週二12:00只要使用1點就能直接獲得5點或10點，數量有限兌完為止。

HAPPY GO樂券深受卡友喜愛，在浪漫溫馨聖誕月，特別推出「星享事成樂迎星」活動，於HAPPY GO樂券兌換星巴克任一商品就有機會抽聖誕節限定馬克杯，兌換指定商品再抽1,000點，此外，12月31日前兌換1,000點以上樂券商品還可以直接獲得100點，指定商品再抽台北君悅飯店3,000元即享券，兌換foodpanda優惠即享券再享10%點數回饋。

HAPPY GO提供卡友更便利的兌點選擇，攜手全家便利超商推出「筆筆贈30%回饋」活動，單筆兌換滿100點抽30點、滿200點抽60點，累計滿3次加碼直接贈100點，不論是購物金還是咖啡，豐富多元化商品均可以輕鬆兌換。

12月聖誕跨年大檔包含《富都青年》、《旺卡》、《小曉》、《水行俠 失落王國》等電影接續上映，深受民眾熱烈期待，HAPPY GO與威秀影城特別推出「年終點數舊換新 卡友兌點得千點！」活動，使用HAPPY GO點數600點以上至全台威秀影城與MUVIE CINEMAS折抵票價或餐飲，筆筆都有機會抽中1,000點。

此外，HAPPY GO點數巨樂部會員卡友還享有尊爵獨家回饋，鎖定一年一度最具浪漫度節氛圍的聖誕月，只要使用10-20點，就有機會獲得「台北遠東香格里拉 跨年泳池party」、「光影魔幻馬戲團SHOW」及「施舒雅美容世界」，還可以獲得一人中獎兩人同行「星宇航空與星野集團 北海道五天四夜高端滑雪之旅」抽獎機會，讓點數滿足會員全方位生活所需。

寒冬歲末送暖，HAPPY GO鼓勵卡友消費的同時也可將手中零碎點數捐給公益團體，透過HAPPY GO App、官網、雙向簡訊勸募等管道邀請卡友捐點傳愛，將溫暖的力量傳遞到每個角落，還有機會獲得公益團體匯聚的限量暖心福袋。

威秀影城 跨年

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