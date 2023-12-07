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去碳燃氫發電成功 台灣大表彰中研院

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中研院昨舉辦「淨零科技研發講座頒發儀式」，台灣大和富邦金控昨一同頒發講座，表彰中研院去碳燃氫淨零科技研究團隊。圖／台灣大提供
中研院昨舉辦「淨零科技研發講座頒發儀式」，台灣大和富邦金控昨一同頒發講座，表彰中研院去碳燃氫淨零科技研究團隊。圖／台灣大提供

台灣大哥大今年七月攜手富邦金控與中研院簽訂「淨零科技研發產研合作」，捐贈一年一千萬元鼓勵研究人員投入淨零科技研發，成功突破「去碳燃氫」技術，九月串連台電小型商用發電機組，發出第一度零碳電力，立下台灣潔淨能源發展里程碑。

中研院昨舉辦「淨零科技研發講座頒發儀式」，由台灣大總經理林之晨及富邦金控永續暨品牌公關處副總林茂生共同頒發講座，表彰中研院去碳燃氫淨零科技研究團隊

林之晨表示，去碳燃氫發電技術在燃燒過程中不僅零碳排，後續更能產出具高經濟價值的固態碳，可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業，兼顧永續與循環經濟效益。鑑於台灣再生能源供不應求，電力結構轉型成為關鍵，台灣大透過產業合作，支持去碳燃氫、地熱能、海洋能三項淨零科技研發，盼拋磚引玉，吸引更多企業響應，加速實現台灣淨零排放目標。

此外，台灣大全面擴展綠能布局，初期以太陽光電為主，中期轉為風電，目標二○三○年再生能源比率達百分之卅五、二○三五年使用再生能源比率達百分之六十，盼在二○四○年前達標。

中研院長廖俊智說，去碳燃氫研發團隊於兩年內成功自主開發「去碳燃氫機組」，從實驗室階段，原型運轉測試，再串接商用發電機組成功混氫發電，直接降低燃氣發電的碳排放，成果令人振奮。

中研院 再生能源 團隊

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