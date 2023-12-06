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最貴巷弄豪宅相隔四年交易 廣達家族13億買兩戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
皇翔御琚示意圖。圖／台灣房屋提供
皇翔御琚示意圖。圖／台灣房屋提供

睽違4年半，信義計畫區豪宅皇翔御琚」終於再度出現交易，10月成交兩戶中樓層戶別，總價共計約13.1億元，單價落在215~218萬元，雖然是實價登錄以來的社區最低價，但該社區仍是忠孝東路五段236巷的最貴社區。

買家是由兩位同姓自然人無貸款買下，根據相關資料推測為廣達梁次震家族所購。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，皇翔御琚是台北市兩百萬俱樂部豪宅中，少數巷弄門牌的高價豪宅，每戶都維持單價200萬元的水準。

最高交易是2014年7月，15樓戶單價291.1萬元，社區車位也堪稱台北市最貴，一個要870萬元，雖然近四年沒有交易，如今買下建商餘屋，不排除是企業主因公司盈餘分配，或股利配息後，為家族置產的資產配置。

觀察近三年此名人巷的億級豪宅交易，包括「國家藝術館」、「國美信義花園」、「信義公爵館」等都有交易，成交單價落在120.7~199.3萬元，而今年成交的這兩戶「皇翔御琚」，則是穩居兩百萬俱樂部的豪宅。

第一建經研究中心副理張菱育表示，信義區豪宅林立，幾乎已成豪宅聚落，近101大樓、信義百貨商圈，含金量高，雖然多數指標超級豪宅位在正馬路門牌上，彰顯格局氣派，但是素有名人巷之稱的忠孝東路五段236巷，寬達15米，因此即使座落巷弄，反有鬧中取靜的優勢，符合富豪對機能的需求，也能兼顧高度隱私性。

近三年忠孝東路五段236巷豪宅交易案。資料來源／台灣房屋
近三年忠孝東路五段236巷豪宅交易案。資料來源／台灣房屋

豪宅 皇翔

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