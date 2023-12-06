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捷迅營收／11月5.6億元 年、月雙增 前三季 EPS 4.81元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

捷迅(2643) 11月營收為5.6億元，月增42.32 %、年增43.47%，累計今年前11個月營收為35.8億元，前三季EPS4.81元。

因持續發展新市場新客戶，捷迅自今年第三季開始，業績較同業有明顯呈現谷底反彈態勢，加上受惠於歐美消費市場的年底購物旺季，電商及遊戲機客戶出貨持續帶動公司業積成長為主要原因。

捷迅營收自7月份開始逐月遞增，11月業績除創下今年營收新高，已連續五個月營收正成長，更是創下近年來成長幅度最高的月份，營運表現亮眼，電商訂單滿檔，法人看旺捷迅業績表現將持續到明年。

隨著2023年邁入尾聲，國際市場在中國的十月黃金周後，因消費性電子及零售商品庫存，逐步修正至健康水位，以及前三季製造業生產出貨遞延，年底電商購物需求等補貨效應，明顯感受到近期貨運市場同步推升海空運量激增，業界推估熱度應可持續到2024年第1季。

捷迅因長期掌握國際脈動及熟悉產業分析等各種變化，主要服務的客戶群為貼近主流的高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠；尤其在多年前捷迅經營團隊便以獨到眼光瞄準電子商務市場，精準觀察出民眾消費行為及習慣改變，便深入策動海內外銷售部門及早布局此商機，團隊成員們亦透過靈活航線運送等規畫，搭配系統化管理及模組化跨國際的協作默契，展現出替客戶快速解決運送等問題的強勁實力。

展望2024年全球市場，世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運表示，在前幾年航運榮景時期所訂購的新船將於2024年下水，貨櫃輪因新船加入導致海運運力供給預期增長6.4%～9.1%，全球運量需求卻僅增加2%～2.2%，市場將持續處於供需失衡情況，因此航運巨擘馬士基於11月初宣布裁員至少1萬人，此舉無疑是替全球航運界敲醒警鐘，意味著航運業準備進入動盪期。 在展望2024年航空業部份，各大航商自2023年第三季開始仿效船公司採取減班因應，目的是維持運價。

2024 捷迅 營收

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