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順藥急性缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床 明年底解盲

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

順藥（6535）及晟德（4123）兩公司今（5）日舉辦法說會，順藥董事長林榮錦表示，公司傾全力發展急性缺血性腦中風新藥LT3001，正在台灣、美國及中國大陸多國多中心同步開展三個臨床二b試驗，目標明年底解盲，一旦結果順利有機會授權全球前十大藥廠。

林榮錦表示，LT3001是專為缺血性中風設計的首發創新藥物，具溶栓與神經保護雙效潛能，且可讓中風病人可接受治療的時間由4.5小時以內延伸到24小時，且無出血風險，這項新藥未來進入市場將成為重磅品並具有定價權，「期待LT3001能翻轉全球中風醫療領域，打破治療天花板」。

順藥的LT3001大陸市場已授權給上海醫藥集團，且臨床一期及臨床二a試驗都已完成，目前根據單獨使用以及併用器械取栓之多劑量給藥設計，由順藥主導的兩個跨國性臨床試驗，正加碼啟動歐洲區收案；另一個由上海醫藥集團負責的中國大陸臨床試驗，在收案啟動1年內收案人數已突破一半，順藥預計LT3001明年取得重要數據，明年底完成臨床二b解盲。

至於順藥長效止痛針劑LT1001，已於今年獲烏克蘭及汶萊藥證，加計台灣、新加坡、泰國及馬來西亞共已取得六張藥證。公司看好烏克蘭市場將可對LT1001帶來較大的營運貢獻；順藥也在發展以外泌體、異體細胞及基因治療等在醫學領域中的各種可能性，期待灌注資源，運用已建立的網絡及影響力，發展出承襲LT3001的下一個新星。

除了順藥之外，晟德今日法說會時，林榮錦回應了市場對於2022年處分澳優後的資金流向的質疑。他表示，從2022年至2023年10月底，晟德投資事業共現金回流100.43億元，其中包括處分澳優回收77億元。晟德因此加快投資腳步，擴大投資核心事業及國際基金等項目，現金流出約50億元，其他主要流出項目包含股利發放、支付所得稅以及銀行還款等，總計約68億元。

他並解釋，今年受到通貨膨脹、總體經濟下滑及俄烏戰爭影響，為因應全球資本市場低迷，晟德於2023年發行可轉債以儲備資金，截至10月底，現金餘額約30億元。

順藥 晟德

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