中科攜手台灣骨王、全微、久方發表精準健康計畫成果

中科管理局今(5)日邀請台灣骨王生技、全微精密與久方生技等3家園區廠商，舉辦「精準健康計畫成果發表會」，展示精準健康醫材開發成果，聚焦中部醫材產業升級，提升國人醫療品質。

中部科學園區截至今年11月底，生物技術產業類進駐廠商共56家，包括藥華醫藥（6446）、長聖國際生技、永勝光學、正瀚生技、瑞基海洋 、優生生物、全微精密、友霖生技、台灣利得生物科技、中化健康生技、台灣骨王生技等，總投資額170.75億元。

而今年截至8月底，生物技術產業營業額71.55億元，較去年同期成長9.7%，其中醫材廠商占33.07億元，較去年同期成長11.2%。

中科管理局長許茂新表示，為落實政府推動六大核心戰略產業政策，自111年度開始推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」，以「精準健康」為主軸，協助園區廠商結合周邊多所醫學中心及學研機構，跨域合作投入產品研發與臨床驗證，推升研發與產業動能，掌握精準醫療產業國內外市場商機。

本次成果發表，包括台灣骨王生技開發的「AR擴增實境電腦手術導航系統」，是國內第一家獲得TFDA二類醫療器材許可證的AR脊椎手術導航系統，具備僅需一台C-arm 即可定位導航的專利技術，幫助提高手術準確性和縮短開刀時間，已推廣至國內多家醫院及國外使用。

此外，該公司今年11月完成總額為650萬美元的Pre-A輪融資，顯示市場對公司產品深具信心。

全微精密投入骨科、牙科植入物、手術器械製造開發有成，此次與陽明交通大學合作開發的「Tandry股骨PRF修復器械組及Trauma植入物/器械組」提供臨床完整配套措施，將壞死股骨完整刮除並取得患者PRF(富含血小板纖維蛋白)，混合自體骨或人工骨形成黏質骨，植入刮骨空腔，提高骨科手術成功率。

久方生技與成功大學合作，聚焦微創器械研發「無線超音波刀」，奠基於中部製造研發能量，打造在地開發與量產高階微創手術器械，增加微創手術的安全性，縮短患者復原期。

許茂新說，中科管理局以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，期能深化在地研發製造、國產國用，並結合中部醫療院所提供臨床驗證場域，促成國內生醫產品商品化與市場拓銷。

而藉由精準健康計畫成果發表，也展現園區醫材研發與製造量能，將屬於台灣製造醫材品牌與國人分享，共同為打造台灣成為國際級生醫創新研發樞紐盡一份心力。 全微精密投入骨科、牙科植入物、手術器械製造開發有成。記者宋健生/攝影 久方生技與成功大學合作，聚焦微創器械研發無線超音波刀。記者宋健生/攝影 台灣骨王生技開發AR擴增實境電腦手術導航系統，已推廣至多家醫院使用。記者宋健生/攝影

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