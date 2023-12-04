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達欣工法說會／在手案量逾320億元 明年2大自建案完工交屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

達欣工（2535）今（4）日召開法說會，達欣工指出，儘管今年科技廠辦放緩新建時程、房市進入景氣調整，但觀察市場的公共工程標案多、商辦案量也相當豐富，目前在建工程案量仍維持在近幾年的高檔，未來營運無虞。

達欣工指出，截至今年10月底，在建案承攬量達837億元，共19案，在建案承攬量以廠房為主，占比達49.5%；其次為商辦占比22.8%；第三為公共工程21.9%，目前在手建案仍有約322億元承建未認列工程案，其中包括商辦大樓128億元、廠房128億元、公共工程45億元及住宅20億元。

達欣工今年前10月營收117.01億元，年減18.3％；第3季稅後純益2.27億元，年增17.8％，每股稅後純益0.70元，優於去年同期的0.59元，前三季稅後純益8.61億元，年增9.06％，累計前三季每股稅後純益2.65元，優於去年同期的2.43元。

達欣工表示，截至前三季營收中，以廠辦工程最多，再來為公共工程與商辦大樓，今年房地產的建案入帳金額較少，因此前三季的毛利率為12.13％，較去年同期有1.74個百分點的下滑。

建案開發方面，達欣工明年將有2筆自建案將完工交屋，包括台北東門站的「東門馥寓」、信義區「信義文華」，兩案均已完銷，合計總銷約26億元，可貢獻明年的業績。

展望後市，達欣工認為，目前接案仍以高毛利的科技廠辦為主，在手訂單滿，營運一向想當穩健，此外，過去原物料高漲的風波也告一段落，像鋼品等原物料價格有向下修正，預期今年的毛利應該也可在一定水準。

達欣 建案

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