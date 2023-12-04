長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪
長榮海運（2603）2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間媲美豪華郵輪！長榮海運輪顛覆以往過去對船上及船員生活印象，首先生活空間的設計媲美豪華郵輪住宿規格、餐飲環境；工作環境動線規劃佳，更領先全球海運界，駕駛台採全包覆式的貼心設計，免於每次靠港作業時的風吹日曬雨淋，兩大優勢成為國內航海相關學系的學子畢業第一優先選擇。
船員的薪水很好，許多人都已經知道，年輕學子一畢業考上證照上船工作，年薪就輕鬆突破百萬元；然而不少人還是擔心海員工作太孤寂、船上環境太差；然而，現代化的科技船舶已經讓船員的工作環境安全改善、舒適度提升。
長榮海運更是領先業界，「創造利潤、照顧員工、回饋社會」將員工視為最重要的伙伴，近年新船設計首要以提供給海員最佳工作環境為主，別人沒有想到貼心設計，長榮海運率先想到；不只是薪水要比同業好，工作環境要更好，才能讓海員願意在長榮海運服務，員工的黏著度高，提升工作效率衝高獲利的最好方法。
船員在海上的時間長，必須跟家人、親友分隔，長榮海運船上通訊設備全面提升，讓船員在休息時，能跟家人連絡，降低在船上的孤獨與寂寞；另外，長榮海運還有一項非常好的政策，提供海員申請輪調，船員也可以申請在岸上工作。
全球都面臨少子化的問題，好的船員難找，員工的經驗及穩定度，也是穩定獲利的重要來源，除員工薪水外，船上提供的工作環境要更舒適，長榮海運為船員設計媲美豪華郵輪規格的住宿環境，提供交誼廳、視聽設備及健身房等，每位船員都有個人房間，配備獨立衛浴，船上的大廚都是各餐廳找來的高手，還必須需要符合船員訓練核可後，才能上船提供船員營養美味的三餐。
長榮的A型貨櫃輪駕駛台採全包覆式的貼心設計，這也是領先全球海運界的獨特設計，將駕駛台舷側區域納入室內空間，讓船員在船舶進出各大港口時能在室內瞭望岸邊狀況，免於每次靠港作業時的風吹日曬雨淋，駕駛台兩舷側牆設計為落地窗，地板增設地景窗，可以直接看到海平面，掌握船舶作業動態，讓船舶靠港更安全。
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