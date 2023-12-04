長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

長榮海運（2603）2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間媲美豪華郵輪！長榮海運輪顛覆以往過去對船上及船員生活印象，首先生活空間的設計媲美豪華郵輪住宿規格、餐飲環境；工作環境動線規劃佳，更領先全球海運界，駕駛台採全包覆式的貼心設計，免於每次靠港作業時的風吹日曬雨淋，兩大優勢成為國內航海相關學系的學子畢業第一優先選擇。

船員的薪水很好，許多人都已經知道，年輕學子一畢業考上證照上船工作，年薪就輕鬆突破百萬元；然而不少人還是擔心海員工作太孤寂、船上環境太差；然而，現代化的科技船舶已經讓船員的工作環境安全改善、舒適度提升。

長榮海運更是領先業界，「創造利潤、照顧員工、回饋社會」將員工視為最重要的伙伴，近年新船設計首要以提供給海員最佳工作環境為主，別人沒有想到貼心設計，長榮海運率先想到；不只是薪水要比同業好，工作環境要更好，才能讓海員願意在長榮海運服務，員工的黏著度高，提升工作效率衝高獲利的最好方法。

船員在海上的時間長，必須跟家人、親友分隔，長榮海運船上通訊設備全面提升，讓船員在休息時，能跟家人連絡，降低在船上的孤獨與寂寞；另外，長榮海運還有一項非常好的政策，提供海員申請輪調，船員也可以申請在岸上工作。

全球都面臨少子化的問題，好的船員難找，員工的經驗及穩定度，也是穩定獲利的重要來源，除員工薪水外，船上提供的工作環境要更舒適，長榮海運為船員設計媲美豪華郵輪規格的住宿環境，提供交誼廳、視聽設備及健身房等，每位船員都有個人房間，配備獨立衛浴，船上的大廚都是各餐廳找來的高手，還必須需要符合船員訓練核可後，才能上船提供船員營養美味的三餐。

長榮的A型貨櫃輪駕駛台採全包覆式的貼心設計，這也是領先全球海運界的獨特設計，將駕駛台舷側區域納入室內空間，讓船員在船舶進出各大港口時能在室內瞭望岸邊狀況，免於每次靠港作業時的風吹日曬雨淋，駕駛台兩舷側牆設計為落地窗，地板增設地景窗，可以直接看到海平面，掌握船舶作業動態，讓船舶靠港更安全。

長榮海運「照顧員工」的方針也具體落實在船舶住艙設計上，為船員提供舒適優雅的住宿環境，可媲美星級旅館。黃淑惠攝 長榮海運2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間的設計媲美豪華郵輪住宿規格，船上提供健身、運動休息區域。黃淑惠攝 長榮海運A 型貨櫃輪的標準人員編制為23人，每位船員皆有個人房間，配備獨立衛浴。黃淑惠攝

長榮自2019年起訂造24,000 TEU級A型貨櫃輪，總計13艘。長榮海運提供 A型貨櫃輪船身長約400公尺，船寬61.5公尺，甲板面積相當於四座足球場，可裝載 24 排貨櫃，配置1,452 個冷凍櫃插座，為業界最大型的貨櫃船之一。長榮海運提供

長榮A型貨櫃輪的駕駛台別具巧思，中央控制台配置從傳統直線型改為飛機駕駛艙式的ㄇ字型設計，可縮短航儀向兩側延伸的距離感，提升當值船員觀測及操作航儀的便利性。黃淑惠攝 長榮海運F型船已經比同型船好，駕駛台採全包覆式的貼心設計，靠港時不用風吹日曬雨淋。長榮海運提供 A型貨櫃輪採用多項環保及高效節能設計，符合國際海事組織(IMO)硫氧化物排放規定，減少汙染。黃淑惠攝 A型貨櫃輪採用多項環保及高效節能設計，工作環境乾淨、整齊。黃淑惠攝 長榮海運2.4萬TEU「A」型貨櫃駕駛台兩舷側牆設計為落地窗，地板增設地景窗，可擴大視野，掌握作業動態。黃淑惠攝 A型貨櫃輪採用多項環保及高效節能設計，降低碳排，配備脫硫塔，符合國際海事組織(IMO)硫氧化物排放規定。黃淑惠攝

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