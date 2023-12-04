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求職報名要快！台糖新進工員高中職畢業可報考、月薪3萬元起

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖公司2023年度新進工員甄試。圖／台糖提供
台糖公司2023年度新進工員甄試。圖／台糖提供

為企業永續經營與傳承，台糖公司2023年度新進工員甄試已於2023年11月23日起受理報名至12月5日止，凡高中(職)畢業即可報考，起薪3萬元以上，歡迎有志者趕緊把握機會踴躍報名，成為台糖家族的一員。

台糖表示，本次甄試涵蓋15個類別，預計招募148名工員，包含業務類、會計類、外勤銷售類、地政類、儲備加油站長類、化工類、一般農業類、機械類、鍋爐類、農業機械類、儀電類、電機類、土木類及畜牧類等；另為鼓勵身心障礙人士勇於投入就業、發揮所長，台糖另開一類供身心障礙者報考。各類別考試資格、報名及甄試方式請至甄試網站或台糖官網查詢。

台糖表示，考試分兩階段辦理，第一試為筆試，日期為2024年1月27日；第二試為口試及體能測試，訂於2024年3月23日舉行，竭誠歡迎具相關領域專業人員於12月5日前把握機會上網報名。

台糖

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