中鋼榮獲環境部「資源循環績優企業」最高榮譽金質獎

行政院環境部近日舉辦2023年度「資源循環績優企業遴選」頒獎典禮，中鋼（2002）整合產業上、下游供應鏈，致力開發各式資源循環技術，積極推動區域能資源整合及產業生態鏈結，形成資源循環網絡，促進循環經濟效益，榮獲環境部「資源循環績優企業」最高榮譽金質獎，並由總經理王錫欽代表公司接受部長薛富盛頒獎。

中鋼是國內最大的一貫化作業煉鋼廠，除了積極研發高品級精緻鋼材，為台灣各項基礎建設、產業發展與國防工業提供所需鋼鐵材料外，亦秉持循環經濟理念，長期投入資源循環再應用技術研究，致力將鋼鐵製程的副產物轉變為另一個產業的循環原料，再進一步生產更高應用價值的產品。

中鋼長期利用廠內汽電共生、廢熱回收及氧氣工場等設備系統產製蒸汽、氧氣、氮氣、氬氣、壓縮空氣及焦爐氣等各項工業用氣體，與所座落的高雄市臨海工業區鄰近13家綠色夥伴業者，以區域能源整合方式互通多餘能源。此循環經濟模式於去(2022)年減碳約達35.5萬公噸，不僅讓中鋼自行產製的能源達到高效率運用，使用戶本身亦不需額外投資高排碳設施，有效降低工業區污染及溫室氣體排放。

中鋼配合環境部及經濟部政策，將製程中的煤焦油、粗輕油、高爐石、轉爐石、氧化鐵粉、脫硫石及脫硫石著磁料等副產品，透過廠外資源化鏈結方式，與集團公司、水泥業、金屬製造業等26家企業合作，形成產業生態網絡，使資源得以有效循環再利用，並應用於化學、營建、土木、電機及民生等領域。舉例來說，中鋼冷軋酸洗製程產生之廢酸，不僅透過廠內建置之酸液還原再生設備處理後再循環使用，也將製程產出的氧化鐵粉應用於磁性材料領域；另外，中鋼煉鐵、煉鋼製程的副產品包括煤焦油、高爐石、轉爐石皆可循環再利用，分別提供中鋼碳素、中聯（9930）資源進一步生產精緻化學品及優質營建材料，也讓中鋼從原本的鋼鐵材料製造者，轉變成為多元材料的供應者。

中鋼不僅在區域能源整合及廠外資源化網絡方面成果豐碩，也將水資源及再生能源也納入實踐循環經濟範疇。水循環再利用方面，中鋼以節約用水(Reduce)、多層次串級回收再利用(Reuse)、回收處理循環再使用(Recycle)及新興水源取代原水(Replace)之4R策略推動節水工作，廠內製程用水可逐級使用5至6次，回收率高達98.5%。

另外，中鋼每日約使用6.05萬噸的再生水，已佔補充用水量的50%，不僅大幅降低單位鋼胚耗用新水量，也保留珍貴自來水資源予民生用途。再生能源方面，中鋼運用於集團廠房屋頂及廠內再生水儲水池建置太陽光電系統，目前累積92.4MW太陽光電建置量，每年可貢獻至少1.1億度綠電及減碳約5.8萬噸；另，中鋼也發展離岸風電產業，與CIP共同投資位於彰化外海的中能風場獲配300MW併網容量，規劃於明(2024)年併聯供電，每年產出逾11億度潔淨綠電。

中鋼在區域能源整合、產業生態網絡等資源循環領域持續精進，也深刻體驗到資源循環再利用是未來實現碳中和不可或缺的一個重點項目，並在2050碳中和路徑規劃中納入符合循環經濟理念的「鋼化聯產」方略。「鋼化聯產」係將中鋼製程副產燃氣中的CO、CO₂補集純化後，提供給化工廠當作原料，生產低碳綠色的化工產品，此模式下可讓鋼廠與化工廠跨產業合作，共同打造嶄新的碳資源整合供應鏈，不僅實踐中鋼「價值共創」願景，更能驅動台灣產業「淨零轉型」加速前進。 鋼汽電共生系統產製蒸汽，與高雄臨海工業區鄰近工廠互通多餘能源。(中鋼/提供) 中鋼每日約使用6.05萬噸再生水，也於儲水池上建置太陽光電系統。(中鋼/提供) 中鋼投資2億元建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，結合技術處科技專案補助工研院之碳捕捉再利用技術，進行碳循環再利用的技術驗證。(中鋼/提供)

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