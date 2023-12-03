明年經濟 一字預測／黃男州挑「旭」 黃崇哲選「等」

經濟日報／ 記者李秉豪／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟日報舉辦2024經濟關鍵字大預測活動，玉山金控董事長黃男州選的是「旭」，金融研訓院院長黃崇哲選的是「等」。

黃男州表示，選「旭」，是太陽初出，一片光明，全球經濟可望落底逐步復甦，2024年步入關鍵的轉變階段，已漸露曙光。

黃崇哲認為，選「等」，是面對多樣的不確定性，等著烏俄戰事平息，等著AI應用爆發，等著明年台灣新政局開展。

2024 玉山金控 黃男州

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