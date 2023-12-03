明年經濟 一字預測／黃男州挑「旭」 黃崇哲選「等」
經濟日報舉辦2024經濟關鍵字大預測活動，玉山金控董事長黃男州選的是「旭」，金融研訓院院長黃崇哲選的是「等」。
黃男州表示，選「旭」，是太陽初出，一片光明，全球經濟可望落底逐步復甦，2024年步入關鍵的轉變階段，已漸露曙光。
黃崇哲認為，選「等」，是面對多樣的不確定性，等著烏俄戰事平息，等著AI應用爆發，等著明年台灣新政局開展。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚台北公寓8年僅漲100萬 網揪1原因：誰想買？
▪ 壓低總價「減坪不減房」 北部最迷你2房新建案僅14坪
▪ 自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅
▪ 新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭
▪ 他驚房子賣4個月「加100萬重新賣」 達人曝2原因：看準台灣人陋習
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言