疫後瘋出國 郵輪包機遊夯

疫後解封一年後，龐大獎旅團、員工旅遊出籠，需求強大，隨機票價格高漲，雄獅、鳳凰、易飛網及山富等旅行社推出更多元商品，諸如包機特定城市深度旅遊，最少會推出十艘知名郵輪，勢必成為新主流，推動旅行社明年營收、獲利成長。

易飛網進行國境解封周年調查，揭露國人疫後旅遊五大「關鍵字」為銀髮族、自由行、日本、深度旅遊及高CP值；消費者選擇出國也出現五大特色，包括價格優惠、行程特色、當地治安、交通便利及吃好住好。

旅行社業者也根據這樣的趨勢調整產品，推估郵輪及包機深度旅遊成新主流。

圖／經濟日報提供

雄獅、鳳凰等旅遊業者指出，油價、人力成本齊漲，今年機票價格和旅遊團費最少漲四成，但郵輪疫前、疫後幾乎不變，旅行社包船銷售比預期好；像山富因歌詩達莎倫娜號業績挹注，9、10兩個月每股純益達3.24元，超越第3季的2.58元，顯見郵輪成為今年機票不足的最佳救火隊。

經過一年布局，明年更多豪華郵輪進入台灣，已知最少有十艘，MSC地中海榮耀號打頭陣，莎倫娜號接棒推出賞櫻行程，暑假期間6-9月由全球前三大郵輪集團之一挪威郵輪控股集團（Norwegian Cruise Line Holdings Company）「挪威奮進號」首航進台灣，搶暑假商機。

雄獅、鳳凰及山富等表示，郵輪各種設施、表演活動多元，還能到日本、香港及韓國等臨近國家，船上有各種餐飲，價格跟疫情前差不多，對消費者而言是高CP值的替代性產品。雄獅、鳳凰都引入國際知名郵輪，並推動雙母港郵輪旅遊。

高機票價格明年不會改變，因應旅行社搶客需求，航空業者視運力調整航班，專案包機將創雙贏模式。

商品推薦