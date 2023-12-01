南桃園首間「宜得利」進駐大潤發平鎮店 推限時降價

大潤發創始店桃園平鎮店引進日本國民居家品牌「宜得利家居」，並於今（1）日開幕，目前大潤發全省共有6間店有宜得利品牌進駐，大潤發平鎮店為第7間。大潤發表示，與宜得利家居合作希望讓消費者在購物選擇更加多元，並可望創造更大的消費及人流，預估更可提升10%業績。

「宜得利家居」為日本國民家居連鎖品牌，深耕台灣市場近17年，目前擁有近60家的門市。此次進駐的大潤發平鎮店亦為宜得利家居南桃園的第一家。大潤發與宜得利家居打造店中店型態，讓消費者在大潤發購物的時候能有著不一樣的新選擇。

宜得利家居以「居家整體搭配」的概念，提出以平價預算就能進行空間搭配。開幕慶宜得利除推出大潤發平鎮店專屬活動，宜得利會員享消費滿1,000元送100點外，並推出多種商品限時降價大優惠。熱賣長紅商品像是高質感電動可躺式沙發「N-BELIEVA」系列獨家優惠，最高降價1,000元；日本熱賣料理好幫手「超輕量不沾鍋KARUFURA」系列，最低426元起。

大潤發桃園平鎮店於1987年開幕，深耕南桃園將近26年的時間，對消費者來說已不再是一家賣場，而是社區好朋友，為能貼近顧客透過店中店方式，引進日本國民居家品牌「宜得利家居」。

歡宜得利家居進駐大潤發平鎮店，即日起至12月7日，除全館指定品牌小家電單筆滿3,000元現折300元，指定區間再享6%發幣回饋外，冷氣、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機享每滿5,000現折500元。而宜得利家居即日起至12月10日亦推出大潤發平鎮店獨家活動，宜得利會員享消費滿1,000元送100點、滿2,000元送200點以此類推，可於下次消費做折抵，點數1點可折抵現金1元。

透過此次活動，消費者除了可至宜得利家居改裝居家空間外，還能一併在大潤發購足大小家電。其中，小家電用品首推「CHIMEI 無線手持數位吸塵器」原價4,988元促銷價3,589元，小家電結帳滿3,000元現折300元，等於一台3,289元。大家電推薦「TECO DD變頻超音波洗衣機」3D瀑布水流，全面提高洗衣機性能，不銹鋼內槽有著抗菌防黴的效能，智慧二階段注水洗衣漸進式去除髒汙，原價16,900元，優惠價15,490元。

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