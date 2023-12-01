華信航空總經理異動 華航前企發室處長張程皓今接任

華航（2610）集團旗下華信航空日前召開臨時董事會，會中推選張程皓出任華信航空總經理，今日舉辦總經理交接儀式，由華信航空董事長高星潢監交，華航集團董事長謝世謙特別蒞臨觀禮。

華信航空指出，張程皓畢業於台大土木工程所交通工程組碩士、英國Cranfield University 航空學院航運管理研究所碩士。1997年進入中華航空服務，由企劃處基層作起，歷經華航企劃處經理、台灣貨運中心副總經理、奧地利分公司總經理、客運處副處長、大阪分公司總經理、貨運處副總經理、華儲總經理，2019年擔任華航企業發展室處長迄今。

張程皓在中華航空服務26年，從基層單位到管理階層，學術資歷完備、具豐富航空專業經驗。自今日起正式接任華信航空總經理一職。

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