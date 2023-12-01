華信航空總經理異動 華航前企發室處長張程皓今接任
華航（2610）集團旗下華信航空日前召開臨時董事會，會中推選張程皓出任華信航空總經理，今日舉辦總經理交接儀式，由華信航空董事長高星潢監交，華航集團董事長謝世謙特別蒞臨觀禮。
華信航空指出，張程皓畢業於台大土木工程所交通工程組碩士、英國Cranfield University 航空學院航運管理研究所碩士。1997年進入中華航空服務，由企劃處基層作起，歷經華航企劃處經理、台灣貨運中心副總經理、奧地利分公司總經理、客運處副處長、大阪分公司總經理、貨運處副總經理、華儲總經理，2019年擔任華航企業發展室處長迄今。
張程皓在中華航空服務26年，從基層單位到管理階層，學術資歷完備、具豐富航空專業經驗。自今日起正式接任華信航空總經理一職。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市歸隊兩樣情！便宜心頭好、高價成票房毒藥
▪ 壓低總價「減坪不減房」 北部最迷你2房新建案僅14坪
▪ 土地銀行出手標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元
▪ 新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭
▪ 政院拍板亞灣2.0 周邊四個行政區房價全漲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言