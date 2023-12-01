台南房市爆天量！年增近一倍、永康單月破千棟
台南市公布11月房屋買賣移轉共3198棟，較上月增加18%，較去年同期1610棟，幾乎翻倍成長。買賣移轉棟數寫下近29月來最大量，也是歷年的11月同期新高。
台灣房屋大橋加盟店店東林展加表示，台南11月買賣移轉量破紀錄，主因是永康區衝出該區史上單月最高的1245棟巨量。而永康驚人爆量，主要是大橋重劃區指標大案完工交屋，光是「綠海都心」一案，總量體就高達797戶。
林展加指出，大橋重劃區具備多項公共建設利多，包括台南新總圖，整合戶外高達1.8公頃綠地實能滿足當地居民生活，另外未來結合砲校重劃區開發為永康創意設計園區，將打造為台南新都心。商圈另擁有奇美醫院，醫療資源佳，區內學區完整交通便利，加上北外環快速道路快速串連至南科，受南科通勤族青睞，自住、租屋市場皆相當活絡。
林展加表示，目前商圈近一年均價已站穩3字頭，永康區目前另一宗逾500戶預售大案同樣落在大橋重劃區，推估未來完工後，將再為永康的買賣移轉表現增添亮點。
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