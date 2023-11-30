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耐能推出EDGE GPT解決方案 攜手全科推廣智慧應用

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
全科科技董事長吳堉文（右）與耐能智慧董事長劉峻誠，攜手共同推廣EDGE GPT企業應用解決方案。耐能智慧／提供
全科科技董事長吳堉文（右）與耐能智慧董事長劉峻誠，攜手共同推廣EDGE GPT企業應用解決方案。耐能智慧／提供

耐能智慧與全科（3209）今（30）日宣布，共同推出針對小型企業和單一部門設計的 KNEO 300系列 EDGE GPT企業解決方案。這一解決方案支援主流的 CNN 和 Transformer 等架構，並能夠在離線環境下運行企業級的 GPT 大模型。此外，全科也將正式成為耐能智慧 EDGE GPT 方案的代理銷售合作夥伴，攜手協助更多企業快速轉型。

耐能智慧執行長劉峻誠表示：「我們從早期開始佈局 GPT 相關工作，目的是讓 GPT 技術更廣泛地應用於日常生活中。經過耐能的努力，我們今天非常自豪地推出了 KNEO 300 EDGE GPT 解決方案。隨著AI技術的持續發展，我們相信這一方案將在更多領域發揮重要作用，為社會創造更多價值。」

全科科技董事長吳堉文表示 :「AI是未來各個產業不可或缺的工具，這次耐能推出的 EDGE GPT 對於企業應用上非常具有競爭力，全科科技將積極與耐能深入合作，快速幫客戶導入各種AI應用領域，降低生產或開發成本，使客戶產品快速進入市場，取得先機。」

GPT 技術在邊緣應用時面臨許多挑戰，如數據隱私與安全問題（雲端運行導致的延遲和安全風險）、模型適應性（基於大規模文本數據訓練，特定場景不適用）、以及模型可控性問題（可能產生不符預期或有害的內容）。

此次耐能推出的 EDGE GPT 企業化解決方案，可將 GPT 技術利用於行銷、HR、財務等領域，為各行業帶來智慧應用的創新升級。

KNEO 300是一款可用於多個行業的 EDGE GPT 解決方案，可促進自動化和數位化轉型。在金融業，它能自動處理報表和審計，提升效率並降低成本，同時協助風險管理和法規審查。製造業中，KNEO 300能即時回答操作問題、進行數據分析和智慧檢測，提高生產效率和產品品質。法律領域中，它協助案件分析和文書撰寫，以及法規政策研究。此外，它還適用於物流、教育、遊戲創作和醫療等行業。除此之外，耐能公司還宣布了專為中大型企業的 GPT應用需求設計的 KNEO 330和 KNEO 1000系列產品，旨在幫助這些行業實現自動化和數位化轉型。

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