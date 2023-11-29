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寵物市場年產值估500億 五企業搶攻寵物長照安養照護商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
聽儷科技、博鴻科技、心寵星iPetStar、傑萌生技及寵樂健康照護體系，齊聚一堂攜手合作，目標是共同打造寵物長照安養的全新時代。業者提供
聽儷科技、博鴻科技、心寵星iPetStar、傑萌生技及寵樂健康照護體系，齊聚一堂攜手合作，目標是共同打造寵物長照安養的全新時代。業者提供

根據農業部統計，台灣寵物登記數量有三百多萬隻，已經超過十五歲以下的孩童數量，每年增加的寵物登記數也早就超過新生兒出生數，寵物市場年產值估算有五百億，整個產業正處於蓬勃發展期。

看準市場商機，五家業者包括聽儷科技、博鴻科技、心寵星iPetStar、傑萌生技及寵樂健康照護體系，齊聚一堂與與台北海洋科技大學，今(29)日 舉行簽約儀式，宣布「寵物長照技術訓練據點揭牌暨大學社會責任產業人才培育」產學合作計畫，共同建構完整的「寵樂健康照護體系」。

聽儷科技、博鴻科技、心寵星iPetStar、傑萌生技及寵樂健康照護體系，目標共同打造寵物長照安養的全新時代。簽約儀式上，包括海科大校長、農業部動物保護司寵物管理科長、台北市動物保護處處長、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長以及產業界代表，共同見證寵物長照安養新時代。

寵樂健康照護教育體系創辦人王聲文，也是一位獸醫，憑藉在臨床的專業經驗，整合疾病治療、預防醫學、寵物營養、自然理療、心靈撫慰、舒壓放鬆等多元面向的課程，培訓照護生態圈。透過系統性教育課程，不僅鼓勵飼主深入了解寵物需求，也培養醫療從業人員專業的寵物長照技能，追求人寵身心靈幸福。

以生產純天然人寵沐浴用品打出名號的iTinney聽儷科技，以其在中藥領域的卓越表現，不僅成功進軍海外市場，更是寵物長照醫療體系的指定品牌。這次產學合作，聽儷也將負責ESG寵物健康推廣人才培育，透過寵物友善照護校園大使、MarTech寵物行銷實習、ESG寵物管理研究員實習等多元計畫，緊密整合醫療與學術力量。

博鴻科技，以其在寵物醫療AIOT領域的專業，提供寵物精準醫療高階影像檢測、OA 骨關節炎服務及動物專用輕氧艙、GOGOPA 舒適墊等醫材與護具等創新產品，為全台動物醫院醫師助理提供實習媒合機會。

心寵星，則是基於人寵共好的理念成立創新寵物健康管理平台，是台灣首支將NADH 與專利活性靈芝菌絲多醣體結合於寵物健康管理的寵物品牌。

另外一家合作企業，傑萌生技致力於打造寵物健康監測系統，包含寵物術後監測、寵物復健監測、寵物長照與旅館管理系統等。透過NPNS低功率雷達波技術，寵物無須剃毛即可偵測心跳、呼吸等生理數據，其寵物居家生理監測智能項圈，不僅滿足現代飼主的寵物長照需求，亦串聯鄰近醫院的資訊，使寵物長照更加完善。

海洋科技大學與寵樂健康照護教育體系齊心投入寵物照護，為國家培養專業人才。業者提供
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五大企業與台北海洋科技大學產學合作 打造寵物長照安養照護體系。業者提供
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寵物 長照 獸醫師

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