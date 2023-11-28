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中鋼買回庫藏股已達3億元以上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）28日公告，買回庫藏股數量累積達已發行股份總額2%或金額達3億元以上。

中鋼表示，本次已買回1339.9萬股，買回股份總金額3.47億元，平均每股買回價格25.92元。買回期間內累積已持有自己公司股份4079.3萬股，買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份0.26%。

中鋼 庫藏股

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