誠美夢想家校園競賽 中興大學團隊「再製雨水發電板」吸引目光
由誠美材料（4960）舉辦的第二屆誠美夢想家–校園競賽，以「再生Together 永續Forever」為主題，搭配「光學膜/偏光板材料的再生應用」為競賽內容，運用偏光板或光學膜培養學生團隊創意發明，達到材料再生永續的樣貌。
自2023年7月開始提案，歷經初選後最終共八隊進入決選，由國立中興大學材料科學與工程學系教授賴盈至指導呂明翰及吳岱辰兩名同學所提案『回收偏光板再製雨水發電板』獲得誠美鑽石獎，團隊透過偏光板塑膠材料的特性，創意發想提出雨水與偏光板的靜電設計概念，藉由固、液介面的摩擦起電與靜電感應；透過連續雨水滴落在偏光板時，產生可用的電力與能源，開啟新綠色能源機會，成功抱回20萬元獎金。
其他得獎的產品包含國立清華大學奈米工程與微系統研究所「Customizable Functional Eyewear」、國立中興大學材料科學與工程學系「回收偏光板再製智能地板」、國立臺灣大學化學研究所「可再生&回收之量子點光學膜」、明志科技大學材料工程系「 通過從環境廢物中收集的改性配體製備和優化金屬有機框架（MOF）用於廢水處理：減少環境和水污染的雙重策略」。
誠美材表示，參賽的團隊都展現出優異的創意思解及科技素養發明的能力，希望透過強化產學合作及舉辦校園競賽來深化學子對於學術及產業實務的連結，同步達到人力資源與材料再生的永續發展。誠美夢想家校園競賽未來也將持續舉辦，並擴大競賽的深度及廣度，提供更多優秀團隊發光發熱的舞台。
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