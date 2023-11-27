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旅天下董事長由李嘉寅接任 為上市前做準備

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃旅天下（6961）為上市前做準備，營運面更獨立，未來跟母公司雄獅（2731）各自努力，雄獅董事長王文傑也卸下旅天下的董事長及董事，旅天下董事會今天選出新任董事長由總經理李嘉寅接任。

原來旅天下的董事長為旅天下投資控股代理人王文傑，在旅天下投資已經正式改派法人代表後，也在今天選出新任董事長李嘉寅。

旅天下全面搶攻疫後出國旅遊的復甦商機，成為疫後首間登錄興櫃掛牌的旅行社業者，主要營運項目涵蓋國內外旅遊產品的設計、採購、生產、操作、銷售和服務，旅天下經營策略方式特別，以同業加盟擴大經營規模，發展「通路加盟」與「產品加盟」的創新營運模式。

另外，自營產品方面，主要與低成本航空、外籍航空合作，以及獨家包機模式，提供具特色的旅遊產品，旅天下預估今年營收成長動能強勁，有望突破疫情前水準，明年還可望一路走高。

總經理李嘉寅則強調，旅天下領先業界發展通路門市與產品加盟營運策略，旅天下與加盟商的關係是共好、共享、共利，一同邁向共贏，旅天下疫後大舉展店，至今全台已有35家通路加盟門市，產品加盟商則有50家，目標2年內通路、產品的加盟皆達到百家，更預計將加盟平台計畫推及全球各地，主攻新南向商機。

興櫃 雄獅

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