訊聯與韓國Metapore投資與技術合作 攻全球外泌體市場

訊聯（1784）旗下訊聯細胞智藥今（27）日宣布，與韓國新創公司 Metapore 合作，雙方透過相互投資、技術合作，共同開發先進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，並合攻韓國外泌體市場，同時也將共同開發產品打國際市場。

全球生物製藥市場興旺，創新藥品的研發與製程已成各國政策及產業發展重點。韓國受惠生物製藥產業迅速成長，躍升為世界第六大出口國。韓國政府於2010年啟動國家醫藥發展計畫，創建「醫藥生物融合研究中心（Medicinal Bioconvergence Research Center, Biocon）」，致力培育高價值的生物醫療與製藥行業，並逐步增加投資，以鞏固韓國拓展全球生物製藥市場競爭優勢。Metapore 即為該研究中心投資，攜手首爾大學共同扶植的新創公司。

Metapore 執行長 Young Jeong 表示，外泌體迅速發展，國際間已陸續出現重要指引，其中對外泌體的純化技術尤為要求。韓國食品藥物安全評估研究所早在2018年即發布《細胞外囊泡製劑品質、非臨床及臨床評估》、2021年《幹細胞衍生的外泌體品質的非臨床評估資訊》，協助外泌體相關藥物開發應用。而 Metapore 開發出的奈米純化過濾系統，正能以更合理的成本、更高規格的分離純化技術，快速而穩定的生產更高純度的優質外泌體，協助推動外泌體產業加速發展。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，與 Metapore 的合作將共同開發美妝保養商品，進軍韓國大眾消費市場，更將韓國作為戰略重地，積極展開日本、印尼、美國等全球各地貿易服務。本次合作，將結合 Metapore 與訊聯集團優勢，強強聯手，搶佔外泌體台韓跨國及全球市場。

訊聯以自主研發的間質幹細胞（MSC） 分泌的外泌體，已獲得美國個人護理產品協會（PCPC）核發國際化妝品原料核可（INCI Name），包括兩項創新型臍帶間質幹細胞外泌體化妝品與保養品原料，可因應不同國家提供客製化原料，通過PCPC 審查檢驗之項目包括：無細胞毒性測試、對眼睛及皮膚無刺激性測試、多種生長因子含量檢測、舒緩肌膚不適度。訊聯並進一步擴建 PIC/S GMP 製藥等級製備工廠，將大幅提升、擴大高品質外泌體產能，加速擘劃全球性外泌體委託開發暨製造服務（CRDMO）。

根據 Grand View Research 報告，2022年全球非侵入式醫美市場規模為612億美元，2023~2030年將以複合年增長率15.4%擴大，2030年將達1905億美元。Young Jeong 表示，目前韓國以外泌體製成的高功能性化妝品市場成長蓬勃，外銷東南亞市場也顯著成長。

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