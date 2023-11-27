快訊

法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

不開車還要買？板橋車位225萬「租38年才回本」 內行這樣選

聯合情夫砍殺前夫...澳女學者攜兒女逃來台3年 因1事落網引渡

訊聯與韓國Metapore投資與技術合作 攻全球外泌體市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
訊聯細胞智藥董事長蔡政憲（左三）與韓國Metapore公司CEO Young Jeong（右一）共同宣布合作。訊聯／提供
訊聯細胞智藥董事長蔡政憲（左三）與韓國Metapore公司CEO Young Jeong（右一）共同宣布合作。訊聯／提供

訊聯（1784）旗下訊聯細胞智藥今（27）日宣布，與韓國新創公司 Metapore 合作，雙方透過相互投資、技術合作，共同開發先進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，並合攻韓國外泌體市場，同時也將共同開發產品打國際市場。

全球生物製藥市場興旺，創新藥品的研發與製程已成各國政策及產業發展重點。韓國受惠生物製藥產業迅速成長，躍升為世界第六大出口國。韓國政府於2010年啟動國家醫藥發展計畫，創建「醫藥生物融合研究中心（Medicinal Bioconvergence Research Center, Biocon）」，致力培育高價值的生物醫療與製藥行業，並逐步增加投資，以鞏固韓國拓展全球生物製藥市場競爭優勢。Metapore 即為該研究中心投資，攜手首爾大學共同扶植的新創公司。

Metapore 執行長 Young Jeong 表示，外泌體迅速發展，國際間已陸續出現重要指引，其中對外泌體的純化技術尤為要求。韓國食品藥物安全評估研究所早在2018年即發布《細胞外囊泡製劑品質、非臨床及臨床評估》、2021年《幹細胞衍生的外泌體品質的非臨床評估資訊》，協助外泌體相關藥物開發應用。而 Metapore 開發出的奈米純化過濾系統，正能以更合理的成本、更高規格的分離純化技術，快速而穩定的生產更高純度的優質外泌體，協助推動外泌體產業加速發展。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，與 Metapore 的合作將共同開發美妝保養商品，進軍韓國大眾消費市場，更將韓國作為戰略重地，積極展開日本、印尼、美國等全球各地貿易服務。本次合作，將結合 Metapore 與訊聯集團優勢，強強聯手，搶佔外泌體台韓跨國及全球市場。

訊聯以自主研發的間質幹細胞（MSC） 分泌的外泌體，已獲得美國個人護理產品協會（PCPC）核發國際化妝品原料核可（INCI Name），包括兩項創新型臍帶間質幹細胞外泌體化妝品與保養品原料，可因應不同國家提供客製化原料，通過PCPC 審查檢驗之項目包括：無細胞毒性測試、對眼睛及皮膚無刺激性測試、多種生長因子含量檢測、舒緩肌膚不適度。訊聯並進一步擴建 PIC/S GMP 製藥等級製備工廠，將大幅提升、擴大高品質外泌體產能，加速擘劃全球性外泌體委託開發暨製造服務（CRDMO）。

根據 Grand View Research 報告，2022年全球非侵入式醫美市場規模為612億美元，2023~2030年將以複合年增長率15.4%擴大，2030年將達1905億美元。Young Jeong 表示，目前韓國以外泌體製成的高功能性化妝品市場成長蓬勃，外銷東南亞市場也顯著成長。

幹細胞

延伸閱讀

妮姬開發商Shift Up與索尼簽新作《星刃》發行合約 成韓國首家第二方遊戲廠

大陸將｢攻擊性投資｣半導體成熟製程 進一步壟斷市場

礦場罷工事件再起、再生能源需求龐大 街口投信：銅價後市看俏

連結陸股結構型商品慘賠 韓要調查銀行是否解釋其風險

相關新聞

遭嗆「薪水少是感覺問題」 中華快遞員工12月發起罷工

中華快遞工會今集結20人抗議，協商後年薪反而變更少，並在會議中被公司代表嗆聲「薪水少是自己感覺問題」，更控董事會是監察人...

長榮航太打入太空供應鏈！12月20日試做件交貨、明年公布實質訂單數量

長榮航太（2645）打入太空供應鏈！總經理李緯章表示，拿到國家衛星中心的機體試做訂單，12月20日試做件就會交貨，明年就...

訊聯與韓國Metapore投資與技術合作 攻全球外泌體市場

訊聯（1784）旗下訊聯細胞智藥今（27）日宣布，與韓國新創公司 Metapore 合作，雙方透過相互投資、技術合作，共...

打炒房鈍化、新青安穩盤 房市今年全年買賣移轉棟數有機會挑戰30萬棟

根據內政部統計月報資料顯示，今年前十月建物買賣移轉棟數為24.6萬棟，較去年同期減少約8%，不過最近4個月的移轉年增率都...

房市下半年交屋潮加買氣穩定 全年移轉挑戰30萬棟

根據內政部統計月報資料顯示，今年全台前10月建物買賣移轉棟數為24.6萬棟，較去年同期減少約8%，不過最近4個月的移轉年...

春節訂位及AI相關需求強勁 長榮航空明年客、貨運市場更好

長榮航空（2618）總經理孫嘉明看好明年航空客、貨運市場展望，越南、泰國政策上的開放，再加上解除陸客團的禁令鬆綁，未來除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。