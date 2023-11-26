聯亞新冠疫苗搶市 母女之爭...再度浮現

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

聯亞生技集團新冠疫苗UB-612接受英國藥物及保健產品管理局（MHRA）查廠，後續搶攻國際市場機會大增。只是當時聯亞生技創辦人王長怡與女兒胡世一經營權之爭也浮上檯面，如今聯亞生技經營權之爭何時落幕？目前尚無和緩跡象。

聯亞生技UB-612疫苗是由王長怡發起，結合集團海內外相關企業共同合作的產物，疫苗原始發明人為王長怡與聯亞生技執行副總彭文君，且該疫苗也曾獲我國政府資金支持完成二期臨床試驗。但UB-612在國際三期臨床的執行及後續藥證申請，卻是由胡世一掌控的另一家美國Vaxxinity公司負責。

胡世一今年曾通知在台灣的聯亞生技、聯生藥及聯亞藥三公司，英國MHRA經由Vaxxinity公司提出申請後，將在11月下旬來台查廠。據了解，王長怡得知訊息後，一度希望英國MHRA能延後來台查廠時程，但後來經過聯亞生技的國發基金等公股居中協調後，總算讓MHRA三名官員如期來台查廠。

據了解，聯亞生技在11月16日邀請國發基金、台糖等公股代表召開會議並做出結論，MHRA查廠對公司有益，先不論與UBI集團其他公司的利益比例多寡，仍應樂見與促成此事。

國發基金執行秘書蘇來守認為，聯亞生技及聯生藥兩公司目前在經濟部登記的負責人是王長怡，這次MHRA來台查廠，理應由王長怡主導受查事宜。

但國內投資界擔心，UB-612主導權若集中美國Vaxxinity公司，台灣的聯亞藥及聯生藥兩公司最多僅成為UB-612疫苗代工廠，那麼政府多年投資聯亞生技心血，恐怕將被Vaxxinity拿下絕大多數果實。

聯亞 生技 疫苗

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