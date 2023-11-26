聯亞新冠疫苗 拚敗部復活

聯亞生技集團開發的新冠肺炎疫苗UB-612，兩年半前未通過衛福部緊急授權許可（EUA）後，近日有機會敗部復活。聯亞生技集團子公司聯亞藥昨（25）日證實，英國藥物及保健產品管理局（MHRA）已自上周一起一連五天來台完成查廠。

業界預期，一旦通過查廠，聯亞生技的UB-612有機會打入英國及整個大英國協市場。

2020年初，新冠肺炎疫情爆發，聯亞生技創辦人王長怡透過美台兩地資源共同合作，開發UB-612疫苗。其中疫苗研發及生產主要由聯亞生技及兩家台灣子公司聯生藥及聯亞藥主導，聯生藥負責疫苗原液製程開發與生產，聯亞藥負責疫苗後段的充填包裝。另外，聯亞生技母公司UBI在王長怡女兒胡世一主導下，透過另一關係企業美國Vaxxinity公司負責在美籌資。

2021年，聯亞生技的UB-612向衛福部申請EUA，但當年8月未能通過許可，王長怡雖多次爭取敗部復活，卻未獲政府重視，但公司仍堅持這項疫苗非常有競爭力。2022年4月，UB-612疫苗在Vaxxinity公司努力下，成功獲得流行病預防創新聯盟（CEPI）補助最高925萬美元，接下來更順利完成異原加強劑（heterologous booster）的國際三期臨床試驗。

今年11月初，胡世一通知聯亞生技、聯生藥及聯亞藥三公司，經過半年多來與法規單位的多次往返討論及補充資料，11月下旬英國MHRA將至台灣進行五天查廠，UB-612國際三期臨床試驗已滿足所有試驗的主要終點，一旦審查通過，UB-612疫苗即可取得藥品銷售許可證，開始販售。

消息人士指出，由於來台查廠是由胡世一主導的Vaxxinity公司提出申請，因此英方將來台查廠行程，聯亞生技上周還特別召開會議，並慎重迎接三名英國MHRA官員從本月20日起至24日為止，針對聯亞生技、聯亞藥及聯生藥查廠，且台灣的衛福部食藥署也全程陪同。

產業界人士觀察，英國MHRA對新冠肺炎疫苗審查有豐富經驗，全世界最早上市的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，就是由MHRA核准的緊急授權許可，這次聯亞生技集團UB-612一旦通過英國MHRA查廠，未來不僅有機會讓UB-612打入英國，也有機會推到整個大英國協市場。

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