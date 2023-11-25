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獨家／第三航廈使用空間將與兩航廈不同 收費首採差別費率

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃機第三航廈電腦模擬示意圖。桃機公司提供
桃機第三航廈電腦模擬示意圖。桃機公司提供

桃園國際機場第三航廈使用空間費用收取將有別於第一、二航廈。據悉，因第三航廈興建費用高達千億元，且多家航空公司和商家都希望進駐第三航廈，因此，場站使用費率桃機公司將首次採差別費率，也就是航廈內核心區域（如商場、免稅店、航空公司貴賓室等）的使用費會高於其他區域，至於具體收費方案，預估明年第1季可以完成，並提報交通部審核。

桃機公司主管坦言，過去第一、第二航廈的場站空間使用費，並未因不同區域而採不同的費率，但第三航廈投資金額高達千億元，多家航空公司和商家又都希望能夠進駐，為償還借款興建航廈的債務，且每年有足夠的資金可維護各項服務設施，機場公司確實規畫要以不同的區域來訂定不同的收費標準。

據了解，航廈內的核心區域，例如商場、免稅店、航空公司貴賓室等的場站使用費，將會最高，其他區域則視其位置，來訂出不同的使用費，桃機公司已將收費規劃方向向華航（2610）、長榮（2618）、星宇（2646）等有意進駐第三航廈的航空公司說明，也表明即使航廈已經按圖施工，若航空公司希望某個區域的空間大一些，也會盡量爭取，滿足業者的需求。

桃機公司相關主管表示，機場內的公司部門相當多，包括官方的移民署、衛生福利部檢疫單位、農業部動植物檢疫單位、財政部海關、航空警察，以及私部門的航空公司、各類店家、免稅店等，每個單位的需求都不同，所需辦公空間、營業面積也不同，因此，將先盤點各單位的空間需求，並會與各單位協調，再來決定各單位的空間、位置要坐落於航廈內哪個地方。

這位主管說，光是協調就是個大工程，所以會討論很多次，因航廈已按圖施工，業者想要大一點的面積，必須在不影響旅客動線、消防安全、逃生等基本要求下，來尋找可能的空間，希望盡量滿足業者的需求，而航空公司都希望貴賓室要大一點、位置要好一點，這樣場站使用費就會高一點，待詳細收費標準訂出後，機場公司會向航空公司說明。

桃機 機場

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