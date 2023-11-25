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別浪費了！高鐵會員TGo點數趕快「兌」 99點就可輕鬆兌好禮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵公司提醒TGo會員，前一年度（2022年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，請會員趕快檢視帳戶，為即將到期的點數規劃最佳使用方式。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司提醒TGo會員，前一年度（2022年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，請會員趕快檢視帳戶，為即將到期的點數規劃最佳使用方式。台灣高鐵公司提供

時序已近年底，您是否還有即將到期的高鐵會員TGo點數？台灣高鐵公司（2633）提醒TGo會員，前一年度（2022年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，請會員趕快檢視帳戶，為即將到期的點數規劃最佳使用方式。

台灣高鐵公司特別推薦會員可多加利用「點數365」平台提供的數百種優質商品，其中還包括：統一與全家兩大超商、星巴克與路易莎等多種品牌咖啡可供選擇，另有肯德基與爭鮮等知名餐飲、舊振南與Mister Donut等人氣點心以及康是美與萬國通路等人氣生活品牌等，最低99點起就可兌換各種實用、優質的好禮，讓您怎麼換都「兌」。

台灣高鐵公司表示，「點數365」平台除了「純點兌換」商品外，同時提供「點數加價購」的選擇。會員可以用少少的點數加上優惠價格，購買各種優質商品。以萬國通路「可摺疊式旅行袋」為例，市價980元在「點數365」平台只要100點就可用800元優惠價格輕鬆入手，現省180元（約為市價八二折）；若使用500點更只要680元，省下300元（約為市價六九折）。此款旅行袋可加裝在行李箱上，不論國內外旅遊，都是裝滿戰利品的最佳配備。歡迎TGo會員現在就進入「點數365」平台，挑選喜愛的商品，讓TGo點數發揮最大效益，兌換優質好禮。

「點數365」平台兌換方式超簡單。會員隨時隨地都可以手機登入平台或是高鐵企業APP，扣抵點數取得商品電子票券後，再至品牌門市出示票券即可輕鬆取得商品。高鐵公司未來也將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持。歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，讓TGo點數成為您的生活好夥伴，累積您的美好旅程、盡享專屬超值優惠。

高鐵

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