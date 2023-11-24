台中危老宅爆紅拚重建 老戲院、約會勝地…華麗轉身

台中市老宅多，建商拚危老重建。根據統計，台中市危老重建受理及核准居六都第2，開工核准率六都第1，包括台中首案中區「東海戲院」華麗轉身為「鼎泰中城」22層社區住宅大樓，老台中約會勝地西區「金哥德餐廳」改建為「柳川．知遇」11層住宅大樓，為台中帶來嶄新的城市風貌。

台中市屋齡逾30年老宅逾49萬戶、占近4成。台中市都發局統計，都市危險及老舊建築物加速重建條例截至今年10月底，台中市受理712件、其中621件核准，核准率87％，危老重建受理及核准量六都第2，開工核准率居六都第1；為了加速審查效率，都發局採簡化審查程序及聯合審查機制。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，與都更相比，危老重建沒有最小基地面積限制，行政審查的耗時更明快，容積獎勵也相當可觀，不少建商瞄準精華區產權單純的老屋，使老屋身價逐年提升。

鼎泰營建機構董事長施鵬賢說，鼎泰積極投入能改善台中市容的危老重建案，2020年與市府攜手推動的「鼎泰中城」經多年整合，重建後有助於帶來中區新風貌。危老重建有容積獎勵，對市容、環境有幫助，非常值得推動。昨天開工動土的「鼎泰森美圖」也是危老重建案，選址在南區國圖館對面，整合期長達一年多。

老鷹事業與鉅鴻廣告事業董事長唐廷照認為，鼎泰營建機構專挑成熟商圈、願意花時間整合土地，將老舊的房屋拆掉重建，改善市容，可說是「城市的修復者」。

「鼎泰森美圖」南棟「鼎美」樓高20層、地下4層；北棟「鼎森」樓高21層、地下4層，總戶數80戶，由於南區坐擁中山醫學大學、中興大學、法院，中山大學將興建智慧醫學員區，受軍公教、教授、醫師、律師等青睞，銷售破七成，實登揭露單價最高站上53萬元。 鼎泰營建機構董事長施鵬賢說，鼎泰積極投入能改善台中市容的危老重建案。記者趙容萱／攝影

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