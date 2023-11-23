底價4.9億元！88會館主嫌郭哲敏大直豪宅遭法拍 兩戶共290.43坪

涉及巨額地下匯兌洗錢、今年鬧得沸沸揚揚的八八會館之亂主嫌郭哲敏，所持有豪宅遭到法拍。根據司法院最新公告，位在大直的知名水岸豪宅「帝景水花園」3期的12樓兩戶遭法拍，一拍底價約4億9,170萬元，包括5個停車位，兩戶合計共290.43坪，若車位以350萬計算，拆算每坪單價約212.96萬元。

寬頻房訊指出，該法拍豪宅目前有租約，租期是2022年11月10日至2025年11月9日，為期4年，每戶月租金約25萬元，等於兩戶共50萬元，而遭到法拍原因是債權銀行申請拍賣抵押物強制執行，此外，110號12樓該戶則遭到新北市地檢署禁止處分登記。

進一步查詢實價登錄，「帝景水花園NO3」目前僅有4筆實價揭露紀錄，單價最低的為4樓戶每坪161.95萬元，最高的則是6樓戶每坪單價211.21萬元，而12樓戶也正好是門牌號碼110號，就是此次遭法拍的一戶，該戶是2019年12月2日成交，總價為2億元，坪數約146.51坪（包括3個車位共40.65坪），扣除車位總價1,050萬元，拆算每坪單價約179.02萬元。

寬頻房訊指出，初步研判一拍即有可能流標，主要是因該豪宅其中一戶遭到新北地檢署禁止處分登記，意味即使得標人得標，但會面臨暫時無法過戶的情況，除非等到郭哲敏的案件調查告一段落，地檢署囑咐地政單位解除禁止處分，才可以過戶。

再來，該豪宅屋齡已達22年，換算每坪單價仍要200萬元以上，價格上並沒有太大的誘因，加上現行政策對豪宅買賣管制嚴格，包括豪宅限貸令、平均地權條例中的私法人購屋採行許可制等，都會衝擊買家意願，估計得等到二拍後價格有降才會有買方願意出手。

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