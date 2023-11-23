台塑生醫慶20周年 深耕預防醫學、締造生技界三個第一

台塑生醫自2003年創立迄今邁入20周年，今（23）日舉辦慶生活動向過去一路上給予支持與協助的夥伴致謝，也分享20年來締造的生技界「三個第一」紀錄，分別為洗髮精滿意度第一、益生菌網購市佔率第一、以及獲得全國第一張流感快篩許可證。展望未來，台塑生醫董事長王瑞瑜宣布，將持續擴張事業版圖及國際化布局，全力實踐預防醫學理念，打造健康、美好的台灣社會。

台塑生醫今日以「守護健康、永續人生」為主題舉辦歡慶派對，特別重回20年前設立第一個美容保養品牌FORTE專櫃的台北微風廣場，董事長王瑞瑜邀請產、醫、學界合作夥伴及品牌大使齊聚，包括微風集團董事長廖鎮漢及夫人孫芸芸、長庚大學校長湯明哲、長庚醫院決策委員會主委程文俊等貴賓，共同漫步時光廊道和欣賞紀念影片，回憶台塑生醫20年來每一個重要成就和精彩時刻。

王瑞瑜表示，當年她為了父親、台塑企業王永慶創辦人研發保濕凝膠才有了成立FORTE的契機，並進一步領導台化清潔劑組轉型為台塑生醫，正式進軍高端美容保養市場，從當年一罐保濕凝膠開始發展，如今延伸至「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」六大專業領域，在20年內建立了完整生技版圖。

王瑞瑜勾勒願景時指出，台塑生醫各類產品線及服務均已完備，在台灣市場成功站穩腳步，現在將走向下一個發展階段，也就是台塑生醫視為最重要的預防醫學推廣工作，未來除了增設i醫健康診所、持續透過台塑健康關懷團隊協助偏鄉以外，更會加強投入再生醫療研究達到治療及預防的雙重目標，讓全民得以透過新醫療技術活得老、活得健康。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，台塑生醫歷經兩個黃金十年、創下生技界「三個第一」，包括洗髮精銷售2,000萬瓶、品牌滿意度第一，舒暢益生菌銷售7,000萬包、網購市佔率第一，以及取得全國第一張流感快篩許可證、獲全國最多張體外診斷試劑許可證，銷售6千萬支試劑，並於新冠肺炎期間成為防疫國家隊一員，奉獻心力。

劉慧啓指出，台塑生醫20年來打造FORTE、Dr’sFormula、DF美肌醫生、醫之方四大品牌，營業額從2004年10.69億元成長至2022年的32.56億元，轉投資17家公司將事業觸角擴張至新能源、綠色循環經濟等領域，未來將持續發展基礎研究，如再生醫學、AI智慧醫療、高階醫材、循環經濟新技術，達成預防醫學及永續社會目標。

台塑生醫推動人的預防醫學，也推動土地的預防醫學，近年捐建全台第一座光電球場給屏東石門國小，在全台設立洗衣精智慧補充站、回收二手玩具以減少塑膠垃圾，並透過水回收、電池回收、觸媒回收、微藻碳捕捉等打造綠色循環經濟，致力於回饋社會大眾、珍惜地球資源，以永續精神邁向下一個20年。

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