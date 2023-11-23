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Coupang 來台選這縣市連設三座物流中心 商仲曝優勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南韓電商業者酷澎（Coupang ）已擴大布局台灣。路透
南韓電商業者酷澎（Coupang ）已擴大布局台灣。路透

根據第一太平維維斯最新統計，2023年前10月全台工業地產交易金額共約715億元，桃園市占195億，其中7成交易為廠房與工業用地，總金額將近150億元，在工業用地與廠房交易類別中，桃園市已連續三年交易第一名。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，桃園產業發展特性、海陸空交通優勢與重大發展利多，強化廠商擴廠的信心，以投資台灣三大方案來說，桃園市佔總投資金額約19%，金額約3900億元，是全國之中受惠最大的縣市。

不僅企業建廠自用偏好桃園市，物流業與零售業亦積極拓展桃園物流倉儲空間。包括電商龍頭富邦momo的北區物流中心、統一集團將在楊梅建置北部倉儲物流園區。

另外近期大舉進軍台灣市場的韓國電商酷彭（Coupang），來台不到3年，已在桃園設立二座物流中心，並規劃在桃園設立第三座物流中心，顯示無論是零售業自建倉儲或專業倉儲物流業者，桃園都是布局重心，成為桃園工業不動產的第二引擎。

第一太平戴維斯商用不動產投資部協理張峯樹指出，今年以來桃園工業土地價格穩步上漲，特別是發展成熟且大廠群聚的工業區，以桃園市來說，熱門區域包含中壢、平鎮、大園、龜山工業區，土地單價漲幅介於4%~6%之間。

其中第一太平戴維斯受南俊國際委託，將辦理桃園中壢工業區土地公開標售，標的位於南園路，基地三面臨路，土地面積2,770.9坪，土地使用分區為乙種工業區，現況為空地，底價為11.88億元，開標日為明年1月24日。

房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

戴維斯 電商

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