台中品牌建商緊扣「永續」主題 創造有感體驗專寵住戶

歲末年終，各項活動滿檔。由中部品牌建商發起的各項體驗活動，專寵住戶之外，今年也緊扣「永續」主題，與住戶共築美好生活，展現品牌柔韌實力。

其中，富華創新（3056）旗下總太地產，長期推動社區公設空間示範課程，廣受住戶好評，在建設公司帶動下，透過住戶深度體驗社區公設空間，打造更緊密的鄰里互聯網絡，實踐里仁為美的聚落生活理念。

中部品牌建商寵粉，往往都會舉辦年度大型活動，凝聚住戶向心力。如富宇建設舉辦「富宇共好啤酒派對」、龍寶建設舉辦「臻邸家族嘉年華」、磐興建設選在秋季舉辦「磐興有愛享家市集」、新業建設舉辦「小森旅集-新業有藝市」等。

此外，如國聚建設以「國聚生活家」為社群品牌、大毅建設以大毅幸福教育基金會做號召，每季都規劃不同節目，邀請社區住戶參與。

業界分析，中部品牌建商積極舉辦社區活動，除了耕耘品牌外，台中市政府長期推廣「台中樂居金獎」，也進一步帶動社區整體營造的良性氛圍。

「台中樂居金獎」現已改為雙年獎形式，得獎難度更高，而社區能夠獲得台中樂居金獎的肯定，也被視為無上榮耀，這也讓能持續、深度地與客戶聯繫感情的建商，在品牌經營上能更加勝出。

富華創新總經理蔡晉榮指出，建商除了在建築外觀、產品設計及公設空間規劃上不斷求新求變，提升住宅質感外，成案後的社區經營也成為建商最有力的口碑宣傳。

富華創新旗下的總太地產以「心聚落」為核心主軸，跳脫既定社區經營框架，引入共好、共享、共學、共榮四大理念，串聯社區頭家、藝能專才住戶，在公設空間舉辦活動，凝聚社區住戶向心力與認同感，多年來已為北屯大型造鎮創下最佳集居生活聚落典範。

事實上，總太地產交屋後輔導社區住戶善用公設空間已行之有年，近年舉辦的活動多元且豐富，傳為地方佳話。

總太地產光在廍子重劃區就擁有10個社區、累積超過6,000戶的量體實績，以「心聚落」社區經營模式為基礎，從住戶間直接挖掘人才，鼓勵住戶分享，從被動參與到主動創造，多年來也形塑「自給自足」的微型經濟互聯網絡，獲得許多年輕住戶青睞。

而在總太地產心聚落「社區藝能學苑」的規劃中，光今年第4季就在「總太聚作」公設安排了萬聖節手作餅乾、親子旅行舞蹈、呼吸核心與燃脂肌力、私藏酒窖品酩、舒壓療癒擴香盒手作等課程。

蔡晉榮表示，希望藉由這些課程引導住戶善用「心聚落」累積的資源外，也從活動中慢慢形成社群守望相助的良善模式，打破垂直集居的疏遠藩籬，將生活化為互動式的美好體驗，營造優質聚落生活與文化，實踐永續社區、健康生活理念。 總太地產心聚落「社區藝能學苑」親子舞蹈課程吸引住戶參與，也藉課程體驗公設多樣性。業者提供

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