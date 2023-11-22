高林引進 JS relume 設全球海外首家獨立專門店插旗京站

高林實業（2906）與日商貝肯士集團（BCG）今年3月開始建立緊密合作關係。該集團旗下眾多選貨品牌中，JOURNAL STANDARD relume （剛剛好的休閒時尚）因貼近年輕族群且充滿時尚，尤其受到喜愛，高林與BCG也積極籌備引進該品牌。

JS relume全球海外首家獨立專門店將於明（23）日於台北京站時尚廣場2F正式開幕，國內消費者未來在台灣就能親身挑選、享受與日本同步的購物樂趣。JOURNAL STANDARD relume 為日本三大時裝集團BAYCREW'S GROUP旗下選貨品牌之一，2009年東京表參道成立首家旗艦專門店以來，獨特的品牌風格一直深獲消費者喜愛。直至2022年日本國內已開展有31家專門店，2023年首度全球海外首間獨立專門店設立於台北京站時尚廣場正式營運。

JS relume 品牌精神為「just feeling」，崇尚適當且貼切的時尚風格，不強求追逐流行，提供休閒剪裁和簡約設計；特色則是用質量詮釋商品。relume提供豐富的全方位產品，包含男士、女士和中性服飾，滿足所有對品質講究的顧客。接下來JS relume將往中台灣前進，第二家relume專門店將設於三井LaLaPort台中店，預計明年2月前開出。

高林目前除了現有精品貿易與時尚G2000等品牌，在日系服飾與餐飲品牌方面將持續評估合適據點，在全台展店。公司表示，未來與日商BCG在緊密的合作關係之下，會進一步規劃引進該集團旗下眾多服飾、餐飲品牌，帶給台灣消費者更多、更新的衣飾與美食體驗。

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