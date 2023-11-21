陽明海運積極推動環境永續 獲頒銅級獎肯定

陽明海運（2609）積極推動企業內部環境政策落實及節能減碳行動，今(21)日於第五屆「國家企業環保獎」頒獎典禮獲頒銅級獎肯定，展現陽明海運推動淨零政策的成果，以及達到永續經營的決心，典禮由環境部部長薛富盛頒獎，陽明海運由技術群徐賢錦經理代表出席受獎。

「國家企業環保獎」由環境部主辦，有國內企業最高環保榮譽獎項之美譽，評選指標項目包含環境政策與管理、能資源節用貢獻、污染防治減量、環境參與及其他績優事蹟等五大面向。陽明海運深耕環境永續多年，在環境政策與管理方面，面對2050淨零挑戰，陽明海運以2030年較2018年減少溫室氣體排放總量20%、2040年減少70%之目標前進，就船舶及岸上營運據點分別落實淨零政策。在能資源節用方面，藉由船隊汰舊換新及節能優化改裝，結合大數據資料與雲端智能技術，監控船舶能源消耗表現並提升營運效能，並搭配使用岸電；2022年營運船舶全年碳強度相較2008年減少59.54%，表現大幅超前國際海事組織(IMO)之目標。

此外，為達污染防治減量，陽明海運建造貨櫃全面使用水性漆，有效減少VOC有機氣體排放，於陸上營運據點響應環保署綠色辦公政策，辦公室及貨櫃場採取提升能源使用效率、落實綠色採購、源頭減量等措施，連續多年獲頒綠色採購優良企業；同時，各據點逐漸汰換為純電及油電車、改善貨櫃場機具電器化，2024年全台自有辦公室用電量規劃使用20%再生能源；亦透過數位轉型精進e化服務，最近年度減少運送紙本提單降低約213噸碳排放及2.1噸的紙張碳粉，減緩環境資源的耗費；在環境參與方面，更聯手新創團隊投入新北市鼻頭漁港的垃圾清除行動，並發起千名員工至漁港進行岸上淨灘，淨港淨灘總清除垃圾量達6.5噸；同時與國立海洋科技博物館合作珊瑚復育計畫，預計在2023-2024年間完成一千株珊瑚復育，協助維護海洋生物多樣性。

陽明海運在專注本業經營，致力於提供高品質的貨櫃運輸服務的同時，秉持取之於社會、回饋於社會的理念，持續不斷在環境保護、社會責任和公司治理方面貢獻並取得平衡，實踐對所有利害關係人的永續承諾。

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