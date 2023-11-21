新北三重預售屋連四季奪冠 地政局曝原因

新北市地政局今發布第三季預售屋實價登錄共4192件，總成交金額759.9億元，其中三重區申報件數980件、成交總金額203.3億元為全市之冠，且已連續四季奪冠。地政局表示，由於2017年開發的二重重劃區占地71.08 公頃，其中50%為住宅區，近年開始交屋，且房價達6字頭，因此蟬聯四次交屋量及總價寶座。

地政局今公布今年第三季季預售屋實價登錄，本季受到《平均地權條例》新制同年7月1日施行，因新制有限制契約轉讓規定，多數購屋需求者在制度施行後採觀望態度，統計新北總交易量及成交金額分別減少36.3%、減少33.2%。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，分析今年第3季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近44%為最高，總價以1500至2000萬元為主流，占比近39%。其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近34%，總價以1000至1500萬元為主，占比近45%。

分析交易熱絡行政區，成交價以板橋區居首且較前季成交均價上漲10.3%，主要因板橋區有較多筆單價80萬以上預售屋成交案例。板橋、新店、三重每坪單價64.3萬元至71.4萬元，其次土城、新莊、泰山、林口成交均價每坪49.2萬元至58.6萬元，淡水、鶯歌每坪成交均價36.3萬元、37.8萬元。

3房2廳2衛仍為主流產品，建物面積多為43至48坪，平均總價新店2977萬元最高，板橋、三重、新莊、土城、泰山介於2064至2826萬元間，林口、鶯歌、淡水則分別為1870萬元、1528萬元、1430萬元。

第3季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報41件較上季減少22.6%，總戶數5515戶則較上季減少26.9%，代銷業銷售計30件占約73.2%，代銷總金額為737億元，較上季金額減少43.3%。總戶數行政區分布三重2188戶居冠，淡水、新莊、板橋、土城等區亦熱絡，上述5個行政區申報總戶數4764戶約占全市比率86%。

新北不動產愛連網實價登錄專區。

112年Q3交易熱區成交均價，以板橋區漲幅最大。圖／新北市地政局提供 112年Q3蛋黃區預售屋，成交單價區間以每坪60-70萬元占比近44_為最高。圖／新北市地政局提供

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