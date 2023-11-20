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雲品國際董事長盛治仁 兩大理由看好明年國內的飯店會愈來愈好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雲品國際董事長盛治仁20日表示，今年不是飯店業最好的一年，國外的旅客進來才僅有一半，兩大理由看好明年國內的飯店會愈來愈好。黃淑惠攝
雲品國際董事長盛治仁20日表示，今年不是飯店業最好的一年，國外的旅客進來才僅有一半，兩大理由看好明年國內的飯店會愈來愈好。黃淑惠攝

雲品國際（2748）董事長盛治仁今（20）日表示，兩大理由看好明年國內的飯店會愈來愈好；首先出國的機票漲很兇，消費者明年出國欲望會開始減緩；明年入境的人數增加，兩大因素加持下，明年的飯店業展望會比今年好。

雲品董事長盛治仁坦言，隨著解封後，國內的消費者出國更方便，已經排擠到國旅的需求，今年國旅狀況相對辛苦，因為解封後不少台灣客源都出國去玩，周邊大部分的人今年都有出國的經驗。

來台的旅客的量體又沒有回到2019年水準，2019年來台的觀光客達1200萬人，今年進來台灣的觀光客僅600萬人。明年3月陸客來台的議題已經屬於政治議題，業者只能被動因應市場商機；明年國內總選後政治較為明朗，國外觀光客來台的人數也會跟著增加。

面對全台飯店業大缺工問題，雲朗集團充分給員工授權，領導員工，而不是管理員工，強調員工的專業重要性，像雲朗辦技藝之星的比賽，讓員工可以被看見，才能留才育才，雲朗成立創新圈，讓員工創意由下而上的提出，一年一次會開「創新圈大會」，讓員工得到發揮的舞台，獲選出來的作品會給獎金，並且下一年度陸續推動，讓員工可以被看見，有成就感，對於服務業更願意長期投入。

雲朗所屬的旅館及餐飲品牌有：「君品酒店」、「雲品溫泉酒店」、「翰品酒店」、「兆品酒店」、「品文旅」、「君品Collection」、「頤品大飯店」、「頤璽」、「品中信」等等，涵蓋在多個熱門觀光景點。在義大利，LDC雲朗觀光擁有七家酒店及莊園，包含「羅馬大飯店(羅馬)」、「雲水之都(威尼斯)」、「蓉莊(佛羅倫斯)」、「嵐莊(溫布里亞)」、「聖莊(皮埃蒙特)」、「CASA MUNFRÀ(皮埃蒙特)」、「翡冷翠百花宮(佛羅倫斯)」。

台灣飯店業要給旅客不同的體驗，但雲品超前部署改裝飯店，在相對辛苦情況下，整體狀況還不錯，雲品也持續拓展委託據點，目前洽談中的案子有超過10個以上，才能不斷的吸客「永續旅遊」。

雲品透過歐美盛行的「親生命設計」，擴大旅人在旅宿中體驗自然、與大自然無縫接軌，這也是雲品推動永續旅遊的重要價值，1600組客人也加入負碳排的專案，落實「永續旅遊」。

雲品 觀光景點 盛治仁

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