300億拚蔡政府卸任前達標 包租代管4.0 明年衝破8萬戶
國家住都中心日前在台北辦公室舉辦「租金補貼暨社會住宅包租代管房東客交流」活動。內政部次長暨住都中心代理董事長花敬群指出，除了直接興建社會住宅外，包租代管計畫已進入到4.0，加上三百億中央擴大租金補貼等多管齊下，租屋家戶協助覆蓋率今年底將達52.3％，明年底預計為66.4％，等同全台三分之二租屋族受到政府照顧。
花敬群指出，包租代管計畫自2017年開辦至今，今年十月底累計媒合戶數超過8.6萬戶、有效契約達6.3萬戶，有73％的房東與租客保持超過一年長期穩定的租賃關係，預計明年520前可達成八萬戶目標。
花敬群表示，近日三百億中央擴大租金補貼政策受熱烈回響，包含隨到隨辦、舊戶直接帶入審查免申請、十八歲以上的租屋族都可適用等，光去年就扶持超過28萬戶租屋民眾，此計畫截至目前為止受理申請案件已逾50萬戶。政府持續透過實際行動擴大照顧租屋族，也要讓年輕人能夠安心成家。
現場來賓呂氏夫妻，因工作自桃園舉家遷至北市，在包租代管媒合下，找到適合居住的空間，更因符合「育有一名未成年子女」條件，補貼金額加碼到1.4倍，有效減輕負擔。
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