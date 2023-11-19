智崴資訊與高雄在地廠商進軍南美 鎖定全球主題樂園商機

2023年全球娛樂景點業指標展覽「IAAPA Expo（國際主題公園暨遊樂設備展）」，台灣時間11月14日在美國佛羅里達州奧蘭多登場，高市府經發局媒合智崴與高雄在地廠商宇建形象及尚棋實業打造多項體感遊樂設備，為高雄軟、硬體產業帶來更多的機會和發展。

經發局長廖泰翔表示，市府持續輔導高雄在地業者參與大型國際會展，開拓海外市場，IAAPA Expo今年吸引了超過百家國際知名企業和上千名參觀者，其中包括來自美國、加拿大、荷蘭、日本、中東地區等地的主題樂園設計公司和樂園營運商，提供新商機及了解最新趨勢和技術的機會。

智崴董事長歐陽志宏表示，公司過去未曾進軍的南美洲市場，近日也已成功透過o-Ride飛行劇院獲得來自巴西的訂單。該產品從去年底發表至今，已成功於中國大陸、巴西及日本銷售出o-Ride飛行劇院，未來可望持續拓展新興市場、提升市場滲透率。

經發局指出，輔導全球大廠智崴資訊參展已邁入第三年，隨著5G發展日漸成熟，本次參展設備o-Ride也充分運用了5G的高速、低延遲、高寬頻特性，大幅優化設備的營運成本，在全球主題樂園市場中取得競爭優勢，搶佔全球主題樂園市場，也為高雄產業帶來更多的機會和發展。

o-Ride使用三軸動作平台提供更刺激的飛行體驗，近日也已成功獲得來自巴西的訂單，正式踏足南美市場。記者蔡世偉／翻攝 飛行劇院o-Ride吸引不少主題樂園設計公司和樂園營運商詢問。記者蔡世偉／翻攝

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