台中磐興建設推動「匠人」文化 推案不受營建缺工影響

營建業缺工創新高，但台中知名建商磐興建設的建案並無缺工影響。總經理游金洲表示，因為磐興尊稱這些工程夥伴為匠人，甚至舉辦匠人競賽，激發出年輕匠師的責任感、成就感、榮譽感，也藉此建立年輕匠師的三感文化，為台灣建築產業培育優秀人才。

游金洲強調，匠人是國家根基，是社會百業朝氣，是累積台灣優秀技藝軟實力。師徒制的匠人將溫暖手感注入工作裡，匠人承載著技術傳承的使命，為即將失傳的技藝帶來新氣象。磐興建設希望透過《發現匠人愛的心故事》，讓民眾從建築產業發現「匠人精神」。​

磐興建設也宣布，即日起至明年1月31日，舉辦「致敬匠人愛」活動。此次活動主要分為師心傳承、匠師有成、做工的爸爸及愛的推手等四大主軸。

游金洲希望以發現匠人新故事為主題，來表達磐興建設對建築業匠師的無私奉獻致敬，這也是對年輕匠人願意投入建築產業，學有所成的肯定與勉勵，還有對建築業做工的爸爸們獻上最真誠的敬意。

建築產業缺工、年輕族群不願投入傳統產業，加上人才斷層問題在台灣社會日趨嚴重，磐興以初心致未來，以匠心築夢想，找來合作夥伴泥作柯董柯錥錤、水電楊老闆楊樂祈，以師徒制的方式，來培育建築界優秀職人，讓年輕族群願意投入建築產業。

目前，已有學員家中的經濟獲得改善，更有年輕匠人已經賺到人生的第一桶金，結婚生子，甚至有些將人已開始計畫買房，或是在公司體制內創業。

磐興近幾年更替這群匠人們，舉辦台灣史無前例的匠人競賽活動，這些活動背後都是期許年輕匠師能夠翻轉台灣建築產業的文化，替建築界增添一群新的生力軍。游金洲希望藉由匠人競賽活動激發出年輕匠師的責任感、成就感、榮譽感，期許以此競賽激發出年輕匠師的三感文化。

對於匠人未來，游金洲並不滿於現況，他深深感受到建築界各工種傳統管理缺失，這些建築產業夥伴們幾乎都是運用傳統的模式管理人員及安排工作，甚至在工地圖面檢討也是，能搭配電腦作業的夥伴幾乎微乎其微。

為了讓這些夥伴及匠人能更有效地運用時間，管理工作，將產值最大化，降低失誤率，因此他陸續邀約夥伴及匠人來磐興娘家館，以自己管理公司為例，分享並教導他們如何導入電腦管理系統。

游金洲表示，堅持傳統很好，但是從傳統裡創新更棒，期望未來匠人藉由科技輔助，既能縮短工時又能把工作做得更好，讓工程失誤率降低，收入更優渥，也能讓他們因為導入科技管理，工程施工品質更加完美。

舉例來說，在水電方面，游金洲找來老師教導匠人學習BIM，BIM是當前營建業最炙手可熱的工程技術，就是利用數位技術把想建造的建築物，在電腦中雕塑成3D實體模型，夥伴和匠人們就可以拿來作為該建築物錯、漏、碰、缺的檢查，大大減少失誤率及增加工作效率，讓夥伴和匠人們在傳統作業流程所遭遇的困難及課題，利用BIM協助克服一些艱鉅挑戰。

游金洲說，「世界愈快，心則慢！」雖是一句朗朗上口的廣告詞，但它也反映出人們必須在忙碌時，靜下心來尋找自己真正的優勢，回到基本面，以現代科技輔佐傳統工作技術價值。營建業有老師傅的傳承，有年輕匠師的加入，共同用雙手撐起一片天，台灣建築才有新的願景。 泥作柯董柯錥錤(左)、水電楊老闆楊樂祈(右)以師徒制方式，培育建築界優秀職人。記者宋健生/攝影 泥作匠師洪致聖。記者宋健生/攝影 磐興建設總經理游金洲(右1)宣布啓動「致敬匠人愛」活動。記者宋健生/攝影

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