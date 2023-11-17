增進便利性及安全性 高雄港74號碼頭管制站通行時段延長至夜間12時
臺灣港務公司高雄港務分公司於今年9月間完成高雄港74號碼頭管制站新建工程，該管制站已於今年10月2日正式啟用，提供港區從業人員通勤出入通行，正式啟用後之通行時段為上班日每日上午7時至晚間8時30分。近期經港區從業人員反映因夜間進出通勤作業需求，建議通行時段延長至晚間12時，高雄分公司經邀集相關單位會勘評估，並完成優化該管制站周邊相關交通號誌及標誌後，自11月13日起調整通行時段為上班日每日上午7時及晚間12時。
高雄港74號管制站為高雄港第三貨櫃中心及第五貨櫃中心的港區從業人員平日上下班主要出入通道，原管制站使用多年已不符目前使用需求，高雄港務分公司於今年9月間完成74號管制站新建工程並於10月2日正式啟用，啟用後接獲港區從業人員表達延長該管制站通行時段的訴求。
考量港區從業人員平日夜間進出作業通行需求之便利性及安全性，高雄分公司於10月31日邀集相關單位及業者實地勘查評估延長通行時段可行性，並經高雄港務警察總隊協助配合調整執勤人員時間，將自今年11月13日起通行時段調整為上班日每日上午7時及晚間12時，藉以提升港區從業人員出入作業安全性及便利性，高雄分公司並表示由於74號管制站入口左側為超長、超寬車道，夜間常有大型機具及車輛通行，提醒港區從業人員進出該管制站時，應慢行注意過往車輛，並依所設交通號誌及標誌小心通行，以維行車安全。
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