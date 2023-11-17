台塑集團與四寶勇奪五座幸福企業「金獎」

1111人力銀行第四屆「幸福企業」票選活動，總計吸引超過3,000家企業報名參與評比，台塑（1301）集團及台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）仍舊脫穎而出再獲殊榮，共摘下五座2023年製造業幸福企業「金獎」。今（17）日頒獎典禮，由台塑總管理處副總林忠慶、台塑協理簡嘉宏、南亞副總彭福榮、台化副總莊宏銘及台塑化協理許文賢協理代表出席受獎，企業界、行政院、經濟部、勞動部、科技部等各界代表等亦到場共襄盛舉。

台塑企業創立近70年依然秉持「永續經營」與「止於至善」的精神，除了在企業營運經營上精益求精，對員工的照顧與關懷也始終追求至善至美。2023年受全球景氣影響，台塑企業主要上市公司上半年營運持續承壓，然而為守護員工，舒緩物價通膨帶來的壓力，即使全球景氣低靡，仍堅持調薪2.5%，是自亞洲金融風暴後連續14年調薪，中秋及端午更發放半個月獎金，給予數萬名員工與家庭最實質的照顧，是企業長期的堅持。

同時也透過生育補助、育兒補助與獎學金，一路陪伴員工感受生命的喜悅，給予經濟支持，減輕負擔的同時，也守護台塑新生代的成長；此外，為響應政府2050年碳中和政策，加碼補助新(換)購電動機車及相關維修，讓員工輕鬆入手電動機車，為永續環境盡一份心力。

再者，針對員工服務滿五年的倍數，另贈給24K紀念金幣，並隨年資逐漸增加重量，以25歲進台塑企業服務為例，待到65歲退休可以領到八枚金幣，以目前金價計算，金幣總市值約28萬元，是許多退休員工珍藏一輩子的寶貝。台塑企業除了持續善盡企業的社會責任，更致力於打造幸福有感的企業氛圍，以實質行動支持與關懷企業員工，因此讓許多人非常珍惜此一工作環境。

除了在薪資福利的照顧外，台塑企業一向將員工視為最珍貴的資產，不遺餘力於打造優質、安全和健康的文化，提供員工良好的工作環境，為便於員工時間安排與通勤安全，開放特別休假能以30分鐘為單位申請。

配合台北辦公室搬遷至內湖，為避免台北員工搬遷後可能面臨交通壅塞及周邊生活機能不足，搬遷前多次內部調查，主動與業者及市府溝通討論因應方式，導入彈性上下班、免費接駁車、提前接洽與規劃多元用餐方案等措施；搬遷後，針對實際情形即時滾動式調整，如升級接駁車載量、洽請業者加開公車班次、與市府協商加設斑馬線及調整燈號時間等，順利解決企業員工通勤需求。

關懷員工身心健康方面，更有許多優於法令的措施，包含員工健康檢查項目及頻率、補助員工與眷屬至長庚醫院之就醫費用、重視員工心靈健康設置輔導專人定期關懷與適時給予協助、長期病假者給予長達半年的半薪（勞基法僅有一個月）、給予遭受意外的員工家庭優渥撫卹金，為遭遇突發事故，需要幫助的員工及其家庭伸出援手，給予溫暖。

同時，台塑企業亦深信，強化員工職涯發展，讓他們獲得充足的訓練與成長，並且協助員工取得工作與生活之間的平衡，讓他們兼顧工作與家庭，是企業長期的成長助力。因此，提供完整專業職務訓練、協助取得職務認證，並建立多元自主的學習平台，除了提升員工專業技能，無形中也強化了員工面對及處理異常的能力；同時，補助100個以上的社團，不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒菸、舒壓、球類競賽等活動，讓員工於專業上成長外，亦豐富其休閒生活。

今年度再次榮獲廣大網友票選，蟬聯「幸福企業」榮耀，突顯台塑企業在員工的完善薪資福利、工作生活平衡、健康職場營造、人才職涯發展等各方面均獲得肯定，更是公司及全體員工的榮耀，未來也將持續努力創造幸福職場。

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