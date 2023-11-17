房仲抽傭金感覺很好賺能兼職嗎？ 前輩「3點建議」：前半年沒成交很正常

可以兼職當房仲嗎？

一路上遇過不少人，從旁看著房仲業好像很好賺，再加上他自己本身也喜歡看房子，於是就興起了要不乾脆自己兼職當房仲的念頭。

兼職？為什麼是兼職？

一問之下才知道，原來對方捨不得放掉自己的本業，只是想以part-time的性質來房仲業闖闖看、學習房地產知識。

我可以理解為何他會有這樣的想法，一個進可攻退可守的概念。不過，基本上你若只是「一般般地做」，那麼你的成就也就只是「一般般」。我想任何事情皆是如此。

每當有人想加入房仲這行，我都會給幾個建議：

1.你要帶著破釜沉舟的決心，而不是只是來做做看。

你給自己留後路，你的成長就會更加侷限。

2.新人前面半年會專注於基本功的建立

（包含：認識商圈、熟悉契約合同、瞭解稅法及交易流程），故前面半年沒成交都很正常。

若公司沒有給付底薪，你至少要為自己預留半年至一年的生活預備金，讓自己這段時間可以好好學習，不需為麵包而煩惱。

3.時間並不站在你這裡。

你進來的第一、第二個月，你還可以向客戶或向公司學長姐打新人牌，大家普遍也都會包容你。但當隨著你入行半年一年，商圈內有幾間7-11你還搞不清楚，甚至客戶提出購屋需求而你腦袋卻一片空白。那麼你被市場淘汰掉，也只是剛好而已。

競爭力是倚靠自己平時的積累養成，並非一蹴可及。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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